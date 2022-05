Italien : Im Rückzugsraum der Parthenope

Mal angenommen, nur ein Gedankenspiel, die Provinz Benevento nordöstlich von Neapel wäre ein eigener Staat, eine etwas kuriose Vorstellung, aber mit 280.000 Einwohnern wäre er immer noch achtmal und mit 2080 Quadratkilometern mehr als dreißigmal so groß wie die Republik San Marino; und da Benevento bis 1860 im Königreich Neapel lag, aber mit kurzen Unterbrechungen als Exklave zum Kirchenstaat gehörte, ist die Assoziation so abwegig nicht. Das also mal angenommen, dann wäre Enrico De Agostini der Kulturminister dieses kleinen Landes. Oder dessen Botschafter. Oder beides.

Enrico De Agostini, Jahrgang 1964, ist zwar in Rom geboren und aufgewachsen, aber die Familie stammt aus Campolattaro, einem Tausend-Seelen-Städtchen nördlich von Benevento, wo sie seit 1813 eine Burg besitzt, auf der er als Kind die Sommerferien verbrachte. Hier fühlt sich De Agostini zu Hause, hierher kehrt er immer wieder zurück, und so ist er auch, ohne dass es die Position offiziell gibt, der Kulturbotschafter dieses, wie es auch auf Italienisch heißt, „hinterlands“. Freilich nur nebenbei, denn De Agostini ist Generalkonsul der Republik Italien in Bayern, eine Aufgabe, die er nach Stationen in Dortmund, Arabien und Afrika seit 2019 wahrnimmt.