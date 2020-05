Frohburg in Sachsen : Zwanzig Kilometer vorwärts, achtzig Jahre zurück

Vor zwei Jahren ist mein alter Freund Hermann wegen der vier Antiquariate in der Ritterstraße nach Leipzig gleich Lipsk gezogen. Gerade habe ich ein bisschen über die Stadt gelästert, sie sei, wie groß auch immer, überspitzt gesagt, nach innen gebaut, möglichst kurze Wege zwischen den Geschäftsterminen, folglich Messehäuser dicht an dicht, Durchgangshöfe in manchmal ganz erstaunlicher Verschachtelung, alles einigermaßen durch den Krieg gekommen, warum also nach draußen drängen, vor die Tore, ins Umland. Zumal die Stadt, habe ich weiter gesagt, wie ein Spiegelei auf einem übergroßen Servierbrett sitzt, man sieht von ferne vor allem das Gelbe vom Ei mit der halben Olive des Völkerschlachtdenkmals obendrauf und von der todlangweiligen Tieflandsbucht nicht viel, eigentlich gar nichts.

Wir machen es trotzdem: Wir fahren hinaus in ein winziges Stück Deutschland, ein Schnipsel nur, ein Krümel, und nichts Besonderes dazu, es geht nur um zwei klitzekleine Städte und ein paar Dörfer drum herum, ein Schloss, eine Burg und eine Burgruine. Kurz vor dem Ziel, keine zwanzig, dreißig Kilometer nach dem Ortsausgangsschild von Leipzig, auf dem letzten Stück schnurgerader Straße, setze ich zu einem kleinen Vortrag zur privaten Landeskunde an und erläutere, dass nun die Tieflandsbucht in das Hügelland übergehe. Genau in dieser Gegend, in der das Flüsschen Wyhra, aus dem Weichbild von Waldenburg kommend, die wellige Lößlandschaft mit der Porphyrunterfütterung durch tiefe Einschnitte und Aufschlüsse gliedert, befindet sich zwischen Borna und Penig und Altenburg und Rochlitz das Frohburg-Kohrener Ländchen.