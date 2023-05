Während wir zum Črna prst hinaufwandern, schmalen Pfaden durch den Wald folgen, erzählt mir mein 18-jähriger Sohn Paul von seinen Freunden, die alle weggehen: Peru, Ecuador, Kanada, Interrail. Paul wird auch gehen, er will ausziehen, studieren, rumreisen. Dies ist unsere letzte Reise, bevor ich ihn in die Welt entlasse.

Als Paul 12 Jahre alt war, sind wir mal zwei Tage auf den griechischen Olymp gewandert. Es war die Zeit, in der alle Percy Jackson gelesen haben, die Geschichten eines Halbgottes, der in der Jetztzeit lebt. Die Wanderung fand er toll und ich auch. Das ist recht selten, denn Paul und ich sind sehr unterschiedlich. Er ist sportlich, lebt in den Tag hinein und hat seit Percy Jackson kein Buch gelesen. Ich bin unkoordiniert, mein Tag ist durchgetaktet, und ich habe seit „24“ keine Serien mehr gesehen. Weil wir das Wandern beide mögen, tragen uns unsere Füße jetzt fünf Tage durch die slowenischen Alpen, der Höhepunkt soll der Triglav sein, mit 2864 Metern der höchste Berg Sloweniens.