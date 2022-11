Am Abend ist dann der Jebel Shams erreicht. Schon ein wenig müde von den dramatischen Kulissen im Hajar-Gebirge, wartet hier noch der Balcony Walk, eine drei- bis vierstündige Wanderung, die Schwindelfreiheit erfordert. Denn dieser „Balkon“ hat es in sich: Er klebt in schwindelerregender Höhe über dem „Grand Canyon“ des Omans, der steil an die eintausend Meter in das Wadi Nakhar abfällt. Am Dorf Al Khytaim steigt man, begleitet vom Meckern der Ziegen, vom Plateau nach unten und läuft dann mit einigem Auf und Ab direkt am Steilhang entlang. Tief unten entdeckt man kleine Dörfer und sieht das Glitzern des Wassers, das nach dem Regen durchs Wadi läuft. Nach oben ragen karge Gesteinsmassen wie drohende Gewitterwolken auf. Nur ein paar winzige wandernde Menschen setzen mit ihren bunten Outdoor-Kleidern kleine Farbtupfer ins Schiefergrau der Berge. Plötzlich plätschert es trotz stahlblauem Himmel von oben. Glitzertröpfchen perlen von den nassschwarzen Felsen. Rinnsale winden sich zwischen den Steinen hindurch und füllen einen Steinpool. Ein Grüppchen Olivenbäume beschattet ein grünes Rasenplätzchen. Die Wanderführer kochen Kardamom-Kaffee auf offenem Feuer, verteilen saftig-süße Granatäpfel und reichen Datteln. Bis in die 1970er-Jahre war dieser Ort namens As Sab direkt an der Steilwand mit seinen winzigen Terrassen und schutzbietenden Felshöhlen bewohnt, wenn auch nur über Eselpfade erreichbar. Vielleicht sollte man an diesem Ort bleiben, denkt man sich, sein Lager in einer der verlassenen Lehmhäuschen aufschlagen, Wasser von den Felsen auffangen, sich von Datteln ernähren und stundenlang in die geheimnisvolle Tiefe des Canyons schauen.