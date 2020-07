Wandern auf der Römerstraße : Zweitausend Jahre unter uns

Später am Nachmittag, wenn die Sonne tiefer steht und Zweige und Blätter das Licht in schmale Korridore auffächern, wenn sich der Luftdruck um eine Nuance verändert, die Temperatur oder irgendeine andere Komponente in der Atmosphäre – wenn man in so einem Moment auf einem passenden Abschnitt unterwegs ist, liegt sie plötzlich vor einem, die alte Straße.

Das antike Pflaster schimmert, als wolle die Sonne seine Konturen hervorheben, man erkennt die leichte Wölbung des Weges und die Gräben links wie rechts, und natürlich möchten gewisse neurologische Schaltkreise da oben im Zwischenhirn jetzt gerne wieder einen ihrer Taschenspielertricks präsentieren, das haben sie in den vergangenen Stunden schon mehrmals gemacht: Das ferne Rauschen der Bundesstraße verschwindet und nimmt den Rest der Gegenwart gleich mit. Das Blickfeld verengt sich, bis nur noch das Pflaster vor einem existiert. Die Stimmen sind ebenfalls wieder da, leise, unverständliche Gesprächsfetzen und etwas, das sich wie Pferdewiehern anhört. Und dann stehen dreißig Sekunden später und fünfzig Meter weiter die Bäume dichter, und die Gegenwart kehrt zurück. Das Licht verändert sich, die Stimmen verhallen, und über dem Pflaster liegt der Sand. Der Ausoniusweg sieht wieder aus wie ein normaler Forstweg. Und nicht wie eine Straße, die zweitausend Jahre alt ist.