Wandern an der Ahr : Nach Schwefel riecht es nicht

Hinter Altenahr passieren wir den Äquator. Wir haben uns offenbar verlaufen. Eine dunstige Flussniederung umfängt uns. Es ist feucht, die wässerige Sonne funkelt tropisch, und eine Tafel klärt darüber auf, dass wir uns im Langfigtal befinden, in einer Mäanderschleife der Ahr. Wir wandern jetzt gewissermaßen in Äquatornähe, denn der Fels, über den wir gehen, hat eine lange Reise hinter sich. Er ist vor vierhundert Millionen Jahren in der südlichen Hemisphäre aufgebrochen und uns entgegengezogen. Im Devon schob er sich nach Norden und faltete mit dem Rheinischen Schiefergebirge das Ahrgebirge auf. Aus dem einst flach liegenden Meeresboden wuchsen senkrechte Platten, die links und rechts der Ahr wie Schuppenpanzer einer Dinosaurierherde aus der zerklüfteten Landschaft stechen.

Hinter einem dieser Felsen sind wir falsch abgebogen. Glück im Unglück: Wir bewegen uns in einer Schleife, die nach drei Kilometern wieder auf den Ahrsteig zurückführt, den wir entlangwandern wollen. Außerdem, und das verdoppelt das Glück, ist der Weg durch das Langfigtal traumhaft schön. Er wird einer der Höhepunkte unserer Etappe von Kreuzberg nach Walporzheim werden. Hier wachsen Milzfarn und Pfingstnelke, blaubereifte, armblütige Gänsekresse und agavenähnliche Hauswurze mit immergrünen Rosetten. Das Tal steht unter Naturschutz. Es ist still, die Berge schlucken den Lärm der Bundesstraße, die hinter den Felsen verläuft. Keine Kreissäge, kein Laubbläser schallt herüber. Nur das sonore Gesumm der Insekten, die die Blüten von Felsenbirne und Zwergmispel anfliegen, ist zu hören. Der Weg läuft an sumpfig-grünen Feuchtwiesen und umgestürzten Bäumen entlang, deren Wurzelwerk von der leise perlenden Ahr freigespült wird. Der Fluss selbst ist oft nur durch einen Blättervorhang zu sehen, er schimmert im Gegenlicht und scheint eine meditative Kraft zu besitzen, die schon Ernst Moritz Arndt beeindruckte. Er schrieb über das Langfigtal: „Das Wundersamste aber sind die Schlingungen des Stroms, welche den Schauenden so täuschen, dass er mehrere Inseln zu sehen und den Strom drei bis vier Mal wieder wie zurücklaufend wähnt, sodass er nicht weiß, ob er an dem linken oder rechten Ufer desselben wandelt.“ Wir sind erleichtert, dass auch der große Dichter und Freiheitskämpfer sich in der Ahrschlaufe verfing, und folgen zufrieden dem mäandernden Fluss. Zu jeder gelungenen Wanderung gehört das Verlaufen.