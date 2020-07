Eifel, Mosel, Mittelrhein : Wandern auf Traumpfaden

Also doch: Die Erde ist eine Scheibe. Gerste wogt, Ähren tragen schwer. Der Marzipanduft frischgemähter Wiesen weht herüber. Ein roter Milan schwebt über der Weite der Osteifel, die südlich von Kell so eben wie ein Topfboden ist und ins Unendliche davonrollt. Von einer Bank, Birke links, Birke rechts, fliegt der Blick über zwei leicht schräg gestellte Panoramafototafeln zum Rheingraben bei Andernach. Dahinter, scheinbar auf einem anderen Planeten, machen sich die Vulkankegel des Siebengebirges wichtig. Es ist ein Ausblick von fast magischer Schönheit und einer mit Luft nach oben.

„Der Siebengebirgsblick“, der Strecken- und Aussichtspunkt P 9 am Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig Kell, „bringt zwei bis drei Erlebnispunkte“, hält Harald „Harry“ Schneider trocken fest. Der ehrenamtliche Wegpate des zwölf Kilometer langen Rundwanderwegs kennt jeden Stock und Stein entlang der Strecke. Und weiß auch, wo noch ein Erlebnispunkt mehr zu holen ist. Alle drei Jahre wird jeder der sechsundzwanzig Traumpfade des Landkreises Mayen-Koblenz durch das Deutsche Wanderinstitut überprüft und mit Erlebnispunkten bewertet. Fünfzig sind das Minimum für einen Traumpfad, um ein solcher zu werden. Der „Höhlen- und Schluchtensteig Kell“ wurde im April zum letzten Mal überprüft. Das Ergebnis: 68,5 Erlebnispunkte.

Jede Straßenquerung ein Punkt Abzug

Harry Schneider lächelt zufrieden. Der sportliche Pensionär hat den Traumpfad rund um sein Heimatdorf vor fünf Jahren als ehrenamtlicher Wegpate mit damals siebenundsechzig Erlebnispunkten übernommen. Den aktuellen Stand darf er auch als sein Verdienst verbuchen. Fast jede Woche wandert Schneider, dessen strammer Schritt den ehemaligen Vorsitzenden des Sportvereins Kell und den in den Dolomiten trainierten Wintersportler verrät, seinen Wanderweg ab. Kontrolliert Markierungen, Geländer, Bänke, beseitigt einfache Mängel, sammelt Müll ein, schneidet kleinere Äste weg, meldet umgefallene Bäume oder greift bei Gefahr in Verzug selbst zur Kettensäge. Wichtiger noch: Der Wegpate macht Verbesserungsvorschläge, die im zweimal jährlich erstellten Wegprotokoll ihren Niederschlag finden. Dass der Höhlen- und Schluchtensteig Kell trotz dramatischer Wolfsschlucht, trotz grandioser Ausblicke, trotz verwunschener Bachtäler, trotz einer Passage durch ein Labyrinth kirchenschiffhoher Trasshöhlen, trotz der dank eines natürlichen Kohlesäurevorkommens in freier Natur bitzelnden Mineralwasserquellen nicht wie einige andere Traumpfade in die Top-Liga mit achtzig und mehr Punkten aufsteigt, hat allerdings Gründe, an denen auch ein Harry Schneider nichts ändern kann. Fünfmal muss auf der Rundwanderung eine Straße überquert werden. „Macht jedes Mal einen Punkt Abzug“, erklärt er.