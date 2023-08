Das Unglück kommt meistens zu zweit, und es ließ uns keine andere Wahl, als uns am Ende der Welt unserem Ende nahe zu wähnen. Erst kam der Nebel, legte sich wie ein Leichentuch über das Meer, ließ alles Leben rund um unser Boot verstummen und nahm uns jede Hoffnung, dass uns ein anderes Schicksal als die ewige Verdammnis des Fliegenden Holländers erwarten könnte. Im selben Augenblick kamen die Eisbrocken und krachten wütend gegen unseren Rumpf, was sonst als das Verderben der Titanic war uns gewiss? Dann tauchte der Schöpfer des doppelten Unglücks auf, und wir schöpften doch noch Hoffnung, denn wir sahen keine Abgründe menschlicher Hybris, sondern die eiserstarrte Urgewalt der Natur: den Aialik-Gletscher, der im Kenai Fjords National Park wie eine Allego­rie der Brüchigkeit des Unverbrüchlichen in den Golf von Alaska kalbt, anderthalb Kilometer breit, 300 Meter hoch, Abertausende Jahre alt, eine gigantische Wand aus erodiertem, fragmentiertem, komprimiertem Eis, die ihr eigenes Klima erschafft und ihre eigene Zeitrechnung noch dazu.

Der blauschimmernde Palast der Eiskönigin

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

So unwirklich blassblau wie ein ark­tischer Opal schimmerte der Gletscher, wie von innen beleuchtet, als verberge sich tief in seinem Herzen der Palast der Eiskönigin. Und so furchteinflößend, so gespenstisch klangen sein pausenloses Kreischen und Knurren, Grollen und Grummeln, Fauchen und Brüllen, als sei eine Bestie im ewigen Eis gefangen und versuche verzweifelt, aus ihrem gefrorenen Kerker auszubrechen. Immer wieder stürzten Eisbrocken mit kolossalem Krachen ins Wasser und lösten eine Flutwelle aus, die unser Boot bedrohlich schwanken, die Robben aber vollkommen un­berührt ließ. Zu Dutzenden dösten sie auf den Schollen vor der Gletscherwand, weil das für sie viel bequemer war, als im Wasser zu schwimmen, seelenruhig blieben sie, ohne Furcht vor dem Schicksal der Titanic oder des Fliegenden Holländers, und gaben uns in diesem Moment zu verstehen, dass wir gerettet waren – und dass wir der überwältigenden Wildnis Alaskas, des Landes der 100.000 Gletscher, nirgendwo näherkommen würden als im Angesicht des Aialik.