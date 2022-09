Die Kraft des Baums : Hier hilft das Waldbad!

Der Anmarsch ist schwierig, aber damit muss man rechnen, wenn man sich einem Lost Place nähert. Nur ein schwarzes Holzschild zeigt die ungefähre Richtung. „Zum Waldbad“ ist weiß draufgepinselt. Schief ist es an einen Ahorn genagelt, darunter hängt eine Installation: Fixiert an einem Blech hängen da eine Uhr in einem Metall- und Glasgehäuse, die Zeiger stehen auf 5 vor 12, darunter hängt ihr Metalldeckel. Daneben ist ein Stück Holz fixiert, in dem man einen menschlichen Oberkörper zu erkennen glaubt. Das Ganze ist eher eine Vanitas-Inszenierung als verlässliches Wegzeichen – aber das hat seine symbolische Berechtigung für unser Ziel.

Das Schild weist zum Fasanenwald, eine Kuppe oberhalb von Hechingen. Nördlich der Stadt liegt er und ist eine stille Ecke – im Gegensatz zur südlichen Seite, wo eines der touristischen Top-Ziele Deutschlands aufragt, die Burg Hohenzollern. So ein bisschen ein schwäbisches Neuschwanstein. Im 19. Jahrhundert hatten die Preußen-Herrscher hier die Ruine ihrer Stammburg zu einer Phantasieburg im Mittelalterstil umbauen lassen.

Einst nahm man die Kutsche

Wenn sie dann von Berlin im Zug anreisten, hielten sie am Bahnhof Zollern. Das ist das Gebäude vor dem merkwürdigen Wegweiser, auch so eine Art Lost Place – verloren für die Öffentlichkeit. Bis 1977 hielten hier noch Personenzüge am Bau mit seinem Kaisersaal, der den Hochadel vom gewöhnlichen Bahnvolk fernhielt. Seitdem ist das Gebäude in privater Hand – mal war hier eine Gartenwirtschaft, dann hatte eine Druiden-Loge hier ihren Sitz.

Die Hohenzollern und ihre Entourage klapperten in Kutschen den restlichen Weg zur Burg davon. Später, in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts, hielt wieder eine Kutsche am Bahnhof. Moritz Meyer war gekommen, um seine Gäste abzuholen. Und sie ins Waldbad zu fahren.

Dort wartete auf sie genau das Waldbaden, das 100 Jahre später ein Trend in unserer Zeit ist. Moritz Meyers Gäste waren seiner Anzeige gefolgt: „Die Erkenntnis, dass wir wieder mehr zur Natur zurückkehren müssen, in ihr vor allem unsere Freude und Erholung finden, muss Allgemeingut des Volkes werden. Deshalb müssen gerade die am meisten Bedrückten und Beladenen unserer schweren Zeit nach solcher Befreiung streben! Hier hilft das Waldbad! Hier findet ihr in einer herrlichen Heimatnatur Gesundung von Euren Leiden!“

Im selbstgebauten Holz-Häuschen

Moritz Meyer, in Neuwied geboren, war 1908 an das Hechinger Gericht gekommen. Da war der jüdische Jurist längst ein Anhänger der Naturheilkunde, und das sprach sich bald in Hechingen herum.

Meyer wohnte in einem selbstgebauten Holz-Häuschen, das mit Stroh gedeckt war und das er „Haus Erde“ getauft hatte. Mit ihm lebte auf dem Grundstück eine ganze Menagerie aus Geißen, Böcken, Hühnern, Hähnen, Katzen und Katern. Für die Hechinger war das Anwesen des „Doktor Strohdach“, wie sie Meyer nannten, ein beliebtes Spaziergangsziel. Außerdem er-baten sie sich ärztliche Ratschläge oder homöopathische Kügelchen.

„Er galt weit und breit als Wunderdoktor. Von nah und fern kamen die Leute, um sich von ihren Leiden oder den Folgen der Schulmedizin kurieren zu lassen. Mehrmals versuchte der Kreisarzt gegen ihn vorzugehen. Aber die Zahl der Kranken, denen Doktor Strohdach geholfen hatte, ging in die Tausende.“

Geschrieben hat dies sein Neffe Friedrich Wolf. Schon als Jugendlicher war er viel mit seinem Onkel durch die Natur gezogen, auf der Suche nach ihren Heilkräften. Die beiden sammelten seltene metalloide Steine, zerrieben sie, verdünnten sie mit Milchzucker und probierten an sich die Heilwirkung aus.