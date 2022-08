Flugbuchung im Internet : Ein ganz übler Verein

Das Internet ist eine feine Sache. Man öffnet die Seite Swoodoo.com, eine Metasuchmaschine für Flüge, tippt Ab- und Zielflughafen ein, das gewünschte Reisedatum und schon spuckt die Maschine etliche Buchungsmöglichkeiten aus.

Ich suchte kurzfristig nach einem Flug von Venedig nach Frankfurt, weil die Züge so unzuverlässig fuhren, dass jeder Reisende fürchten musste, irgendwo zu stranden. Wer fliegt, gewinnt außerdem Zeit, und jede Venedig-Minute ist kostbar. Also buchte ich über Kiwi.com ein One-Way-Ticket, bezahlte per PayPal 359 Euro, installierte die Kiwi App und bekam per SMS eine Buchungsbestätigung. Aber wo blieb mein Ticket? Es tauchte weder in meinem elektronischen Postfach auf noch in der App. Ich wartete. Irgendwann ging ich schlafen. Ich hatte nur eine Nacht in Venedig, mein Rückflug war für den nächsten Abend gebucht. Am Morgen, als die Sonne die Lagune in sanftes Licht tauchte: noch immer kein Ticket. Anruf bei der Hotline. Warteschleife, das Übliche. Irgendwann war tatsächlich ein Mensch am anderen Ende der Leitung. „Das Geld ist noch nicht bei uns eingegangen“, sagte der Mann freundlich. „Haben Sie Probleme mit Ihrem Konto?“ Ich hatte keine Probleme mit meinem Konto. Ich fragte: „Haben Sie Probleme?“ Er vertröstete mich. Geduld, er melde sich wieder.

„Ich rate allen von dieser Firma ab“

Die Zeit verstrich, das Leben auf den Straßen erwachte. Im Internet las ich von Kiwi-Geschädigten wenig Beruhigendes: „absolut unseriös“, „ICH RATE ALLEN von dieser Firma AB!!“, „ganz übler Verein“. Der Mann von der Kiwi-Hotline rief zurück. „Ihr Geld ist nicht bei uns angekommen. Ich kann Ihnen nicht helfen.“ In solchen Momenten hat man zwei Möglichkeiten: Durchdrehen oder einen neuen Flug buchen und ein bisschen Boot fahren. Ich entschied mich für Letzteres. In die Schlacht mit Kiwi würde ich nach meiner Rückkehr ziehen. Venedig sog ich in mich auf und flog am späten Abend zurück. Dieses Mal hatte ich nicht über kiwi.com gebucht.

PayPal bietet Käufern die Möglichkeit, mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, um einen Konflikt zu lösen. Leider zermürben große Firmen ihre kleinen Gegner gern, indem sie immer wieder dasselbe behaupten. Kiwi spulte plötzlich eine neue Platte ab: Ich hätte das Ticket erhalten. Das Ticket sei leider nicht erstattbar, „unfortunately“. Ich widersprach, argumentierte, appellierte. Es ging eine Weile hin und her, ohne Einigung. Jetzt war der Käuferschutz von PayPal gefragt. Ich legte den Fall in die Hände des Online-Bezahldienstes.

Vor ein paar Tagen bekam ich eine Mail: „Der Fall wurde zu Ihren Gunsten entschieden.“ Konfettiregen. Manchmal siegt eben doch die Gerechtigkeit. Man darf nur nicht zu früh einknicken.