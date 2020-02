Super Bowl in Florida : So spielt das Leben

Eine Zahl. Hunderttausend? Zweihunderttausend Dollar? Nach einer Zahl fragen die Leute, wenn sie merken, dass Cheyenne Kippenberger zu den Seminolen gehört. „Natürlich verrate ich sie nicht“, sagt Kippenberger. Niemand verrät die Zahl. Und so bleibt bloß eine Schätzung des „Forbes“-Magazins von 2016, um den Reichtum des Indianerstamms zu erahnen. Rund 130.000 Dollar erhält demnach ein Mitglied der Seminolen im Jahr. Das Durchschnittseinkommen in Florida liegt bei 46.000 Dollar. Als sie volljährig wurde, war Cheyenne Kippenberger Millionärin.

Ungefähr 4250 Seminolen leben in Florida. Sie haben eine eigene Polizei und eine Feuerwehr. In den sechs Reservaten gehen die Kinder auf stammeseigene Schulen. Die Seminolen haben Popsänger, und eine Seminolin ist amtierende „Miss Indian World“, also Gewinnerin des Modelcontests indigener Frauen in Amerika.

140 Meter Höhe, 36 Stockwerke, 638 Zimmer

An einem warmen Nachmittag im Dezember in der Stadt Hollywood, zwanzig Meilen nördlich von Miami, sitzt sie im Schatten eines Chikis, einer Hütte aus Sumpfzypressenstangen und Palmblättern. Cheyenne Kippenberger ist 24, sie trägt Gelnägel und einen Rock in Stammesfarben, schwarz, rot, gelb und weiß. 2019 gewann sie die Wahl zur „Miss Indian World“, als erste Seminolin. Seither reist sie durchs Land, sie eröffnet Footballspiele und spricht auf Podien über die hohe Rate psychisch Kranker und Alkoholabhängiger in der indigenen Bevölkerung. „Wir könnten unendlich viel Geld haben – die Probleme vieler Stämme sind auch bei uns Probleme“, sagt sie.

Auf dem Parkplatz neben dem Chiki glänzen SUVs und Sportwagen in der Sonne. Eine Sicherheitsfrau bewacht den Eingang zum Gemeindezentrum der Seminolen. Innerhalb einer Generation ist der Stamm von einer der ärmsten Bevölkerungsgruppen Floridas zu einer der reichsten geworden. „Ich erinnere mich, wie meine Geschwister und ich mit unseren Eltern im Trailer gelebt haben“, sagt Kippenberger. Jetzt sind Aufstieg und Wohlstand der Seminolen Kilometer entfernt von ihrem Zentrum in Hollywood zu sehen.

Als überdimensionierter Korpus einer spiegelnden Gitarre ragt das neueste Prestigeobjekt des Stamms 140 Meter in die Höhe. 36 Stockwerke, 638 Zimmer. Ein verrückter Superlativ von Hotel. Nachts simulieren ultrahelle Scheinwerfer die Gitarrensaiten, vom Dach des Gebäudes strahlen sie in die Höhe und erhellen als Leuchtbahnen den Himmel.

An der Einfahrt zum Hotelgelände begrüßt die Gäste ein weltbekanntes Logo: „Hard Rock“ steht da in der Schrift der Café-Kette. Darüber, und das ist anders als beim normalen gelbbraunen Logo: „Seminole“. Der Zusatz verrät, was kaum jemand weiß. Das Gitarrenhotel in Florida, ja, alle 190 Cafés, 30 Hotels und elf Casinos der „Hard Rock“-Gruppe gehören den Seminolen. 2007 hat der Stamm „Hard Rock“ für 965 Millionen Dollar gekauft. Heute ist das Unternehmen das Fünffache wert. Immer wenn jemand im „Hard Rock Café“ in Amsterdam in einen Burger beißt, in Kalkutta jemand ein „Hard Rock“-T-Shirt kauft, fließen ein paar Cent zu einem Indianerstamm in Florida.

„Die Seminolen sind der reichste Stamm Amerikas“, sagt Robert Jarvis, Jurist, der sich an der „Nova Southeastern University“ in Florida mit Glücksspielgesetzen beschäftigt. „Die Basis des Reichtums sind ihre Casinos. Sie tragen 95 Prozent der Einnahmen bei.“ Allein das größte Casino in Tampa mache pro Jahr eine Milliarde Dollar Gewinn. Als Florida 1957 die Seminolen als Volksgruppe anerkannte und ihnen Selbstbestimmung über ihre Gebiete gewährte, stand die frisch gewählte Stammesregierung vor einem Problem: Woher sollte sie das Geld nehmen, um ihre Regierungsaufgaben zu finanzieren? Stammesgerichte mussten eingerichtet werden, eine Gesundheitsversorgung. Mitte der siebziger Jahre eröffnete der Stamm Tabakwarengeschäfte in seinen Reservaten und verkaufte steuerfreie Zigaretten. Von 1968 bis 1977 stieg das Stammeseinkommen von 600000 auf 4,5 Millionen Dollar. Als die Klage des örtlichen Sheriffs scheiterte, die Tabakshops des Stammes zu besteuern, beschloss der damalige Führer der Seminolen, Jim Billie, die Selbstbestimmungsrechte auszureizen.