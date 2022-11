D as Letzte, wofür sich Touristen interessieren, die auf die Malediven reisen, ist Geschichte. Besonders viel gibt es auch nicht zu sehen: Als ältestes Gebäude des Landes gilt die alte Freitagsmoschee in der Hauptstadt Male aus dem Jahr 1648, ein schönes Gotteshaus aus Korallen mit kunstvollen Schnitzereien an der Fassade, das es immerhin bis auf die Warteliste für das UNESCO-Welterbe geschafft hat. Ansonsten ist das Angebot an historischen Gebäuden fast so überschaubar wie das der Museen. Deren Anzahl auf den Malediven beträgt laut Wikipedia: eins.

Wenn also der maledivische Präsident Ibrahim Mohamed Solih am 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten Resorts jenen 3. Oktober gerade zum „National Tourism Day“ erklärt hat, dann ist das einerseits schon deshalb bemerkenswert, weil in diesem gegenwartsbesessenen Land Geschichte in der Regel spektakulär unsichtbar ist. Die Gäste der meisten Resorts können schon froh sein, wenn die Palmen dort älter als zwanzig Jahre sind. Und andererseits kann man den Tag, an dem die ersten Gäste aus Europa auf der Kokosnussinsel Vihamanafushi begrüßt wurden, mit gutem Recht als Nationalfeiertag begehen. Seine Bedeutung könnte kaum größer sein: Längst hat der Tourismus auf den Malediven den Fischfang und alle anderen Wirtschaftsbereiche als wichtigste Branche überholt, hat die Kultur und Sozialisation der jungen Bevölkerung geprägt; und fast jeder, der im Land etwas zu sagen hat, hat sich seinen Wohlstand und seinen Einfluss im Tourismus erarbeitet.