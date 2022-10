16.30 Uhr, Fischerteich bei Stara Rudnica, Kilometer, 113,4

Kleine Dörfer, an jedem zweiten Haus weht die polnische Flagge, Hunde bellen uns hinterher. Katholische Kirchen, geschmückte Schreine, verlassene Gebäude und schrille Neubauten, wir treffen keine anderen Radfahrer, und doch, oder vielleicht auch deswegen, ist es ein großes Vergnügen, durch diese Gegend zu radeln. In Golice biegen wir ab, und dann – endet mal wieder der Asphalt. Wieder Kopfsteinpflaster, wieder Kategorie fünf, mindestens, und wenn man versucht, am Rand zu fahren, dann versinken die schmalen Reifen im Sand. Dafür ist die Nachmittagsstimmung spektakulär, das Licht schimmert herbstgolden, an glitzernden Fischerteichen stehen ein paar Angler und schauen uns an wie von einem anderen Stern. Wir halten an, und sie erzählen, dass sie heute noch nichts, rein gar nichts, gefangen hätten. Sie sind Polen, leben aber in Berlin und sprechen gut Deutsch. „Vielleicht liegt es ja an der Wasserverschmutzung in der Oder, dass hier keine Fische mehr sind“, sagt einer, aber so recht will er das selber nicht glauben, weil diese Teiche sicher 50 Meter über den Oderauen bei Stara Rudnica liegen und nicht von dort gespeist sein können.