Skifahren in Island : Vom Winde verweht

Hoher Breitengrad und hohe Berge: Island scheint prädestiniert als Zufluchtsort für Schneesportler in Zeiten globaler Erwärmung. Klima und Topographie passen, nur das Wetter will nicht so richtig mitspielen. Doch dafür gibt es reichlich Entschädigung.

Kein Platz für Schönwetterskifahrer: Wer in Island die Bretter anschnallt, muss mit viel Wind, wenig Licht und eisigen Temperaturen rechnen – was die Einheimischen aber keineswegs abschreckt. Bild: Christoph Schrahe

Dem kleinen Mädchen treten Tränen in die Augen. Dabei freut es sich so über den ersten Skitag des Winters. Die Tränchen lässt der erbarmungslose Wind fließen. Der pfeift beständig mit dreizehn Metern pro Sekunde über den Parkplatz des Skigebiets Bláfjöll, das in den nur dreißig Minuten südöstlich der isländischen Hauptstadt Reykjavík aufragenden Blauen Bergen liegt. Trotz der beißenden Kälte wartet die Kleine mit bewundernswerter Ruhe ab, bis Eltern und Geschwister die Skistiefel angezogen, die Skiausrüstung sortiert, die Handschuhe über die im Nu eiskalt gewordenen Finger gestülpt und die Helme auf dem Kopf haben und es endlich die paar Schritte hinüber zur Bláfjallaskáli geht, der zwischen einer ganzen Batterie von Übungsliften gelegenen Skihütte. Die gleicht mit ihrer auf einem Sockel aus bröckelndem grauen Beton stehenden Fassade und den dunklen, angejahrten Holzbrettern eher einer Baracke. Wie Relikte aus alten Wintersportzeiten wirken auch die beiden Sesselbahnen, die Magnús Árnason durch die großen Fenster seines Büros im ersten Stock der Hütte stets im Auge behalten kann. Wie kann das sein in einem so reichen Land wie Island?

Spektakuläre Gletscherlagunen, kochende Schlammtöpfe

Árnason ist seit 2007 Geschäftsführer von Bláfjöll. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er beklagt, dass er während der von Weihnachten bis Ende April dauernden Skisaison maximal an jedem zweiten Tag aufsperren kann. „Wir sind bis zu einer Windgeschwindigkeit von maximal siebzig Kilometern pro Stunde in Betrieb, aber die überschreiten wir leider regelmäßig“, erklärt er mit einem Achselzucken. Dazu kommt, dass auf den Schnee hier im Südwesten der Insel auch kein absoluter Verlass ist und Schneekanonen in Árnasons Arsenal fehlen, was mindestens ebenso dem Achtzigerjahre-Standard entspricht wie die Architektur der Bláfjallaskáli. Wegen der unsicheren Öffnungszeiten verkauft Árnason nur Tageskarten und versucht erst gar nicht, Skifahren in Blá­fjöll als Aktivität für Touristen zu vermarkten. Dabei strömen die auch im Winter in großer Zahl nach Island, Hunderttausende sind es inzwischen.

Dass die Besucher lieber Touren zu spektakulären Gletscherlagunen, Eishöhlen, bizarr gefrorenen Wasserfällen, Geysiren, kochenden Schlammtöpfen, Solfataren, der glühenden Lava im Tal Geldingardalur oder heißen Quellen unternehmen anstatt eine skisportliche Zeitreise mit ungewissem Ausgang, ist nachvollziehbar. Zumal Bláfjöll mittlerweile nicht einmal mehr das größte Skigebiet auf der Insel ist. Den Gosinn-Sessellift am Südende des Areals musste Árnason vor zwei Jahren demontieren, die vierzig Jahre alte Anlage war baufällig. Zwei lange Schlepplifte am Nordrand gingen bereits zuvor außer Betrieb. Nach Bláfjöll kommen deswegen nur Skifahrer aus Reykjavík und Umgebung.

Eine Welt der Pastelltöne mitten in der Wildnis

Passionierte Skifahrer aus der Hauptstadt waren es auch, die das Skigebiet in den Siebzigerjahren gründeten. Anfänglich wurde es vom örtlichen Skiclub betrieben, heute gehört es einem Verbund aus der Hauptstadt und fünf ihrer Nachbarkommunen. Er unterhält es als Freizeitangebot für die Einheimischen, nicht als kommerzielle Unternehmung, was auch die Öffnungszeiten widerspiegeln: Unter der Woche öffnet Bláfjöll erst ab 14 Uhr. In der Region leben fast zwei Drittel der gesamten isländischen Bevölkerung, in Bláfjöll lernen die Isländer Skifahren. Sie tun das in einem kompakten, heute noch einen Quadratkilometer umfassenden Areal, von dessen vierzehn Aufstiegshilfen mehr als die Hälfte reine Übungslifte sind.