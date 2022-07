Man streichelt sie am besten am Hintern

Esel auf den Balearen : Man streichelt sie am besten am Hintern

Hufe klackern auf Steinplatten, warmer Wind bewegt Steineichen und Kiefernbäume. Zwei Esel laufen in Serpentinen einen Berg hinauf, Höhenmeter um Höhenmeter. Stute Tita und Hengst Damià marschieren an einem Samstagvormittag zur Burg Castell d’Alaró. Sie liegt in der Mitte der spanischen Insel Mallorca. Die Esel transportieren nicht etwa Urlauber auf ihren Rücken, sondern tragen zwei mit Bändern festgezurrte weiße Boxen an ihren Seiten. In denen befinden sich je 30 Kilo Lebensmittel: Olivengläser, Kuchenschachteln, Orangen, Rotweinflaschen, Nudeln, Cola, Stroh für die Tiere selbst.

Das alles muss hoch auf 825 Meter. Dort übernachten Gäste in einer Herberge und freuen sich auf Paella. Das Castell d’Alaró ist eine Felsenburg am Rand des Tramuntana-Gebirges. Um das Jahr 900 wurde sie gebaut und war umkämpft von Arabern und Katalanen, heute ist sie ein Ausflugsziel. Von hier aus blicken Wanderer bis zur Kathedrale von Palma und auf den höchsten Berg der Insel, den Puig Major, knapp 1500 Meter hoch. Nur zu Fuß ist die Burg zu erreichen, über Steintreppen und durch Torbogen. Das Castell d’Alaró ist die Heimat der Esel Damià und Tita, beide sind 15 Jahre alt. Sie leben hier das ganze Jahr über. Damià gehört der einheimischen Rasse „Ase Balear“ an. Auf den Balearen leben 323 Tiere dieser Art, 80 Hengste, 243 Stuten. Sie verteilen sich auf Mallorca und Menorca, auf Ibiza und Formentera gibt es keine reinrassigen Tiere. Die Population geht zurück.