Mehr braucht kein Mensch, nicht mehr Luxus, nicht mehr Platz, nicht mehr Prätention, nichts mehr als das Wunderwerk, das sich der größte aller amerikanischen Architekten in die Sonora-Wüste Arizonas gebaut hat. 86 Jahre nach der Geburtsstunde von Taliesin West und 64 Jahre nach dem Tod Frank Lloyd Wrights sitzen wir im Wohnzimmer seiner Winterresidenz vor den Toren Scottsdales und können kaum glauben, wie viel Schönheit, Wahrheit, Endgültigkeit bis heute in seinen Ideen und Idealen liegt, die sich mustergültig in diesem Anwesen manifestieren. Eine „organische Architektur“ wollte Wright schaffen, der dieses Wort schon hundert Jahre, bevor es inflationär populär wurde, prophetisch benutzte, eine Architektur, die in Harmonie mit ihrer Umgebung koexistiert, die sich der Landschaft öffnet, die sich in jeder Hinsicht naheliegender Materialien bedient und die, was ihm am wichtigsten war, immer im Dienst des Menschen steht.

Demut und Wahrhaftigkeit

„Einen Blick über den Rand der Welt“, so nannte Frank Lloyd Wright das Winterpendant zu seinem Sommerhaus Taliesin in Wisconsin, und noch immer liegt es, 2019 zum UNESCO-Weltkulturerbe geadelt, einsam am Fuß einer schroffen Bergkette inmitten der Wüstenlandschaft. Wright blickte damals in nichts als Wildnis, vor uns aber breitet sich jetzt Paradise Valley aus, ein Tal voll ungeheuerlichen Reichtums mit Tausenden von Millionärsvillen, in dem Heerscharen lateinamerikanischer Gärtner pausenlos damit beschäftigt sind, die Wüste zu begrünen und die Schimäre eines irdischen Garten Edens zu erschaffen – was ganz und gar nicht im Sinne des Meisterarchitekten ist, dem Demut und Wahrhaftigkeit viel mehr bedeuteten als Machtdemonstrationen menschlicher Schaffensgewalt.