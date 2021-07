Vianden in Luxemburg : Alter Faun mit Faible für Nymphen

Neunzehn Jahre seines Lebens verbrachte der streitbare Dichter Victor Hugo in der Verbannung und 1871 drei Monate in der Stadt Vianden – Zeit genug, um in dem Städtchen unsterblich zu werden. Bild: Rob Kieffer

Die Our schießt in weißen, schaumigen Kaskaden über das alte Mühlenwehr. Am Ufer werfen Angler ihre Leinen aus. Entlang der mittelalterlichen Ringmauer mit ihren schalenförmigen Wehrtürmen begegnet man ers­ten Spaziergängern. An diesem Morgen hat die Sonne sich Zeit gelassen, ihre Strahlen sind nur langsam in das Flusstal des Städtchens Vianden vorgedrungen. Auf der alles überragenden Schlossburg schälen sich Zinnen und Wachtürme aus den letzten Nebelschwaden. Die Hügel des Éislek, wie die luxemburgischen Ausleger der Ardennen heißen, enthüllen ihre üppig bewaldeten Flanken.

Ehe die ersten Touristen eintreffen, werden von den Sitzen des Sesselliftes, der der einzige im Land ist und zu einem vierhundertvierzig Meter hohen Felsbuckel mit Chalet im Alpenstil führt, noch rasch die Tautropfen weggewischt. Es ist eine Stimmung, die ganz nach dem Geschmack des berühmtesten Gastes von Vianden wäre.