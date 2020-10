Halloween in Amerika : Der Spuk hat ein Ende

Der traditionelle Halloween-Ball fällt in diesem Jahr aus in Jerome, Arizona – in der Spook Hall an der Hull Avenue werden sich am kommenden Wochenende wohl nur all jene Gespenster versammeln, die dem einstigen Schürferstädtchen jedes Jahr zu Halloween Besucherströme bescheren. Man sagt, dass es nur in Savannah und in New Orleans noch stärker spukt als hier an den Hängen des Mingus Mountain, wo einst drei Kupferminen mehr als 2500 Menschen in Lohn und Brot hielten. Heute sind die Minen geschlossen; die 450 Einwohner leben von den Geistern der Vergangenheit, die lokale Institutionen wie das Grand Hotel, den Saloon „Spirit Room“ und das Restaurant „Haunted Hamburger“ angeblich heimsuchen.

Aber im Jahr 2020 macht das Coronavirus auch vor der Geisterstadt nicht halt. Aufgrund einer Stadtverordnung zu Covid-19 ist nicht nur die Spook Hall, sondern auch der „Spirit Room“ und die anderen Bars in der Ortschaft geschlossen.