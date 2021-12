Gefängnisinsel Gorgona : Verbotene Früchte

Gefängniswein ist nichts, was man gern probieren möchte. Nach der landläufigen Definition handelt es sich dabei um ein Gebräu, das Häftlinge heimlich mit allem, was sie an Vergärbarem zusammenkratzen können, in einer Plastiktüte oder Ähnlichem fermentieren. Denn offiziell ist ihnen Alkoholkonsum strengstens verboten. Das gilt auch auf der toskanischen Gefängnisinsel Gorgona. Allerdings ziehen die Insassen hier nicht nur richtige Trauben für den Wein, sondern keltern ihn auch unter der Oberaufsicht von Frescobaldi, eines der bedeutendsten Weingüter der Region. Nur trinken dürfen sie das Ergebnis eben nicht. Die wenigen Flaschen werden in homöopathischen Dosen weltweit verkauft, die gesamten Vereinigten Staaten etwa sollen gerade einmal vier Kisten bekommen.

Was soll das Ganze? Wer die Chance bekommt, einmal von Livorno aus eine Stunde lang durch die raue See auf eine der letzten Gefängnisinseln Europas überzusetzen, hat genug Zeit zum Nachdenken. Recht früh wird das Eiland sichtbar, dunkel und steil ragt es aus dem Tyrrhenischen Meer. Warum sollte man gerade dort Wein herstellen, unter schwierigsten Bedingungen? Die Frage lässt sich nur an Ort und Stelle beantworten und auch nur, wenn die Behörden es zulassen. Die Genehmigungen werden sparsam erteilt, doch es gibt Veranstalter wie Toscana Trekking, die sich darum kümmern. Trotzdem ist man vom Zeitpunkt der Ankunft an nie allein: Die Polizia Penitenziaria überprüft nicht nur beim Verlassen des Schiffes die Identität der Besucher, sondern lässt sie während des ganzen Aufenthalts nicht aus den Augen.

Italien, wie es früher einmal war

Die Reben stehen zum Teil in aufwendiger Einzelpfahlerziehung auf kleinen Terrassen an jener Seite der Insel, die dem Festland zugewandt ist. Maschinell kann man diese kaum bewirtschaften, aber das würde sich bei den zweieinhalb Hektar ohnehin nicht lohnen. Arbeitskraft ist außerdem nicht das Problem. Anders als in manchen steilen Parzellen an Mosel oder Mittelrhein reißen sich hier nämlich etwa siebzig Männer darum, in den Weinberg gesandt zu werden. Diese Bereitschaft zur landwirtschaftlichen Arbeit ist eine der Bedingungen, um sich in einem Gefängnis auf dem Festland für die Inselhaft zu qualifizieren. An diesem sonnigen Tag sind gerade einige Häftlinge dabei, Vermentino-Trauben zu schneiden und in grüne Kisten zu packen. Die Jeeps der Wärter sind auch zur Stelle, obwohl man von der Insel kaum fliehen kann. Selbst wer sich zutrauen sollte, vierunddreißig Kilometer durch die lebhafte Dünung zu schwimmen, würde bei diesem langwierigen Unterfangen doch wieder aus dem Wasser gefischt und – womöglich noch schlimmer – nicht mehr zurückgebracht. Stattdessen hieße es dann Rückkehr zum normalen Festlandknast, in dem man den Himmel nur beim Hofgang zu sehen bekommt. Da bleibt man doch lieber, wo man ist.

Doch Gorgona ist eben nicht nur in dieser relativen Betrachtung attraktiv. Auch der Besucher ohne Freiheitsentzug genießt diese andere, auf eigenartige Weise heile Welt. Das klingt zwar reichlich paradox. Aber weil die kleinste Erhebung des Toskanischen Archipels fast ausschließlich als Strafanstalt dient, befindet man sich in einer Umgebung, die sich anfühlt wie ein Italien, das es vielleicht früher einmal gegeben hat: so gut wie kein Autoverkehr, himmlische Ruhe, gute Luft, wenige bunte Häuser, viel saubere Natur und vor allem keine Menschenmassen. Selbst der kleine Strand mit den beiden Sonnenschirmen aus Palmwedeln ist leer. Die Häftlinge dürfen nicht schwimmen gehen, die Polizisten haben Dienst. Sonst soll es nur zwei Damen geben, die eine mehr, die andere etwas weniger betagt, die hier zumindest das halbe Jahr über leben. Wer von der zweieinviertel Quadratkilometer kleinen Insel stammt, darf bleiben. Die meisten aber sind gegangen und kommen allenfalls im Sommer kurz vorbei. Einfach herziehen darf man nicht.