Reisen in der Hochsaison : Venedig: Himmel oder Hölle?

Venedig in der Hauptsaison bedeutet: verstopfte Gassen, überfüllte Fähren, brüllende Hitze. Warum tut man sich das an?

Es gibt Hotels, deren Aufmerksamkeitssucht so groß ist, dass sie beflaggt und mit ausufernden Lettern an der Fassade zu schreien scheinen: Seht her, hier stehe ich! Wie Händler auf einem Bazar, die Vorbeischlendernden irgendetwas andrehen wollen. Das luxuriöse Boutiquehotel Ca’ di Dio in Venedig ist anders. Geradezu zurückhaltend mutet der Bau an, und man könnte ihn beinahe übersehen, stünden nicht ein paar sonnenbeschirmte Tische davor. Allesamt sind sie verwaist, dabei ist heute einer dieser brüllend heißen Tage, die einem Menschen alles abverlangen. Sitzen ist da immer besser als laufen. Der eigene Körper sehnt sich jedenfalls nach Ruhe. Nach Kühle. Nach einem Drink.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wir waren mit dem Zug aus Udine gekommen, jener unterschätzten, vielen Reisenden lediglich als Autobahnausfahrt Richtung Adria bekannten Kleinstadt, in der es kein Gedränge gibt. Jetzt standen wir am Fährterminal direkt vor dem Bahnhof Venezia Santa Lucia und warteten. Zehn, zwanzig, dreißig Minuten, doch alle Fähren, die hielten, waren so voll, dass sie nur wenige Passagiere aufnahmen. Zum Ca’ di Dio waren es laut Google Maps etwa zwei Kilometer. Das sollte zu Fuß machbar sein, trotz der dreißig Grad. Also zogen wir den Rollenkoffer hinter uns her, schleppten ihn über die Rialto-Brücke, durch etliche Gassen, vorbei an Shops, in denen von der Hitze geplagte Verkäufer saßen, die aussahen, als würden sie am liebsten alles hinschmeißen. Für das Rattern des Koffers mussten wir uns zumindest nicht schämen, denn dieses Geräusch gehört zum venezianischen Klangkosmos wie das Hupen der Boote. Jedenfalls während der Hauptsaison.

Irgendwann stehen wir tatsächlich vor dem im Kunstviertel Arsenale gelegenen Ca’ di Dio, nassgeschwitzt, als seien wir geschwommen. Eine klassische Renaissance-Fassade mit gekuppelten Fenstern und Dreiecksgiebel, der Grundriss streng symmetrisch. Gebaut wurde die Villa im Jahr 1272 und bot Unterkunft für Pilger, Kreuzfahrer und Frauen in Not. Im sechzehnten Jahrhundert legte der Florentiner Bildhauer und Architekt Jacopo d’Antonio Tatti, genannt „Il Sansovino“, Hand an den Bau. Er restaurierte auch die Hauptkuppel des Markusdoms, zu dessen Baumeister er aufgrund der gelungenen Arbeit ernannt wurde. Weniger gut klappte es mit der Libreria Marciana: Weil das Gewölbe eines Lesesaals einbrach, musste Jacopo Sansovino als Verantwortlicher für den Pfusch am Bau ins Gefängnis, das er allerdings bald wieder verlassen durfte, da einflussreiche Freunde gute Worte für ihn einlegten.

So viel Schönheit, so viel Geschichte, so viel Melancholie

In den auf drei Etagen untergebrachten 57 Suiten und neun De-luxe-Zimmern wohnt man natürlich sicher und äußert komfortabel, wofür die in Mailand lebende Architektin Patricia Urquiola gesorgt hat. Ihr Ziel, sagte sie in einem Interview, sei es gewesen, ein originelles und unverwechselbares Konzept zu schaffen, „eine venezianische Villa, die tief mit der Geschichte der Stadt verbunden ist, mit edlen Hölzern, reichen Textilien, Farben, Oberflächen und Murano-Glas“. Und tatsächlich ist alles hell und weich und einladend. Zu den schönsten Plätzen im Ca’ di Dio gehört neben dem begrünten Innenhof – Grün ist eine wirklich seltene Farbe in Venedig – der Platz vor dem eigenen Fenster, sofern man ein Zimmer mit Lagunenblick hat. Eingehüllt in die kühle Brise der Klimaanlage. überblickt man die Lagune sowie die Insel San Giorgio Maggiore und beobachtet das Treiben, sieht Kinder, die Eis essen, Familien mit auseinandergefalteten Stadtplänen, Fähren, die an- und ablegen. Hin und wieder eine Yacht. Asiaten schützen sich vor der Sonne mit Schirmen. Vor Kurzem hat man über diesen Abschottungsversuch noch gelächelt, ebenso wie einst über das Maskentragen, doch mittlerweile kommen einem die Asiaten wie Early Adopter vor, die insgeheim den Kopf über all jene schütteln, die ihre Körper noch der Sonne aussetzen, weil sie Bräune mit Schönheit verwechseln.

Venedig fordert einen heraus und überfordert einen: so viel Schönheit, so viel Geschichte, so viel Melancholie – besonders, sobald sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Stadt im Nebel versinkt wie im November. Jetzt, in der Hauptsaison, ist die Schwermut fern, die Gondeln stauen sich in den engen Kanälen, und es stellt sich eher eine Art Disneyland-Gefühl ein. Zugleich verführt Venedig seine Besucher wie keine andere Stadt, egal, wie voll es ist. War man eben noch von den Massen auf dem Markusplatz genervt, verzaubert einen wenige Gassen weiter eine unvermutete Stille. Und ja, es ist unmöglich, sich sattzusehen an den Palazzi, an den Kanälen, an dem Glitzern des Wassers und dem warmen Licht, wenn die Sonne verblasst und verschwindet. Vielleicht, weil man weiß, dass diese Stadt dem Untergang geweiht ist. Venedig ist ein fragiles Kunstwerk, das sinkt, jedes Jahr ein bisschen. Es ist laut Klimaforschern nur eine Frage der Zeit, bis das Meer Venedig verschluckt, es sei denn, es wird technisch irgendwann möglich sein, eine komplette Stadt ein paar Meter anzuheben.

Mehr zum Thema 1/

Umso besser also, jetzt in Venedig zu sein, und sich in der Bibliothek des Ca’ di Dio in die Geschichte der Stadt zu vertiefen, wenn man mal eine Pause von all der Pracht braucht. Aber spätestens nach ein, zwei Stunden zieht es uns wieder nach draußen, dorthin, wo das Glück wartet.

Ca’ di Dio, Riva Ca’ di Dio, 2183, 30122 Venedig, Telefon: 00 39/041/0 98 02 38, https://vretreats.com/ca-di-dio, Doppelzimmer ab 655 Euro.