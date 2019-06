Usbekistans Wüsten und Oasen: Das Ziel der Karawane

Das Ziel der Karawane

Von Tilman Spreckelsen

Usbekistan will weniger auf Baumwolle und mehr auf Tourismus setzen. Aber was heißt das? Unterwegs in einem Land, das sich im Umbruch befindet.