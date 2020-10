Der US-Kongress zog 1971 die Reißleine und stoppte die Arbeiten. Boeings Überschallprojekt wollte zu viel, und das zu einem Zeitpunkt, als viele der nötigen Technologien noch in den Kinderschuhen steckten. Am Ende flossen über eine Milliarde Dollar (mehr als sechseinhalb Milliarden Dollar nach heutigem Wert) in das geplante Flugzeug, von dem am Ende nicht mehr übrig blieb als die absenkbare Rumpfnase und das Cockpit des Riesenmodells, die beide heute im Museum of Flight in Seattle restauriert werden. „Die USA haben mehr Geld ausgegeben, als jemals für die Concorde ausgegeben wurde – und hatten am Ende gar nichts“, schrieb der britische Concorde-Testpilot Brian Trubshaw in seinen Memoiren. „Wir würden zum Mond fliegen! Es gab diesen Glauben in Amerika, dass es nichts gab, das wir nicht erreichen konnten. Es gab keine Limits“, sagt heute Boeing-Historiker Michael Lombardi. „Die 2707 ist ein Symbol dieser Periode, als wir alles tun konnten, was wir planten.“