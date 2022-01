Im Langstrecken-Terminal T4S des Madrider Flughafens Barajas gibt es eine Bar, die nichts mit der standardisierten Seelenlosigkeit und globalisierten Beliebigkeit üblicher Flughafenlokale zu tun hat. Sie heißt „Mas Q Menos“, könnte auch in jedem spanischen Dorf zu finden sein und bietet ihren Gästen das, was man in spanischen Bars eben so bekommt: Tapas und Bocadillos, Tortillas und Empanadas, den wunderbar mild gerösteten spanischen Kaffee und das herrlich salzige Mineralwasser von Vichy Catalan, Weine im offenen Ausschank von erstaunlicher Qualität und Sekte selbstverständlich der Kategorie Extra Brut. Dazu gibt es einen blitzschnellen Service, der sich nicht mit überflüssigem Geplänkel aufhält, sondern seine Arbeit macht, und obendrein gratis die Gewissheit, auf seinem Hocker am Tresen für eine kurze Zeit ein provisorisches Stück Heimat gefunden zu haben. Wir gehen niemals tatenlos an dieser Bar vorbei, sondern kehren jedes Mal, wenn wir auf dem Weg nach Lateinamerika sind oder von dort kommen, im „Mas Q Menos“ ein, das ist längst ein heiliges Ritual. Wir bestellen Serrano-Schinken und Machego-Käse, trinken je nach Tageszeit einen Cortado oder einen Cava und betrachten die Menschen am Tresen und an den Tischen: Hausangestellte, Studenten, Geschäftsleute auf dem Weg zurück in ihre lateinamerikanische Heimat, abenteuerlustige Touristen auf der Suche nach präkolumbianischen Schätzen, transkontinentale Liebespaare beim Antrittsbesuch in der jeweils anderen Familie, junge Menschen mit leuchtenden Augen, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr antreten und unsere Töchter sein könnten, ältere Damen der Gesellschaft, die wieder einmal ihre ausgewanderten Verwandten sehen wollen und unsere Mütter sein könnten. Jeder hat ein anderes Motiv für seinen Flug und doch sind sie in der Bar alle gleich, unterschiedslos von Herkunft, Alter, Stand oder Geld. Denn sie alle sind in diesem Moment Mitglieder der großen Pilgerschaft der Reisenden, Brüder und Schwestern im Geiste, die ihr Glück in der Ferne suchen und finden. Und uns schenken sie jedes Mal das kostbare Gefühl, auch dazu zu gehören, Teil von etwas Großem und Ganzem statt allein und einsam zu sein. Das letzte Mal, mitten in der Pandemie, saßen wir im „Mas Q Menos“ mutterseelenallein an der Bar. Noch nie in unserem Leben sind wir so einsam gewesen. (str.)