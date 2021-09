Urlaub mit Haustieren : Dann vielleicht besser einen Goldfisch

In Cornelia Funkes Kinderbuch „Greta und Eule Hundesitter“ sucht Greta nach einer Beschäftigung für verregnete Sommerferien zu Hause. Der Titel lässt erahnen, welche Lösung ihr und ihrer Cousine Eule einfällt. Andere Menschen plagt das gegenteilige Problem: Sie haben nicht zu viel, sondern chronisch zu wenig Urlaub, und weil sie den gerne woanders verbringen, stellt sich die Frage, wohin mit Hund, Katz und Maus.

Das Tier mitnehmen oder zu Hause lassen?

Ob man mit oder ohne Haustier verreisen sollte, kommt auf das Tier an. Grundsätzlich, sagt Heiko Färber, Geschäftsführer des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte und Vorsitzender eines Tierheims in der Wetterau, sei es besser, Katzen und Kleintiere zu Hause zu lassen: „Katzen brauchen Wochen, um sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen: Bis sie sich einmal wohl fühlen, ist der Urlaub schon vorbei.“ Besser sei es, Nachbarn oder Freunde zu bitten, zwei Mal am Tag zum Füttern vorbeizukommen. Das unkomplizierteste Tier in dieser Hinsicht sind Schildkröten – zumindest in der zweiten Jahreshälfte: Einmal an einem kühlen Ort im Winterschlaf, können die Tiere problemlos ein paar Wochen allein gelassen werden und sollten ohnehin nicht gestört werden. Auch Fische sind mit ein paar Vorbereitungen und einem Futterautomaten gut versorgt.

Da braucht ein Hund mehr Zuwendung. Zwar bleiben auch Hunde am liebsten in ihrem bekannten Umfeld, sind aber auf Reisen nicht unbedingt unglücklich. Distanzen, die man mit dem Auto bewältigen kann, sind oft unproblematisch, von Fliegen rät Färber ab. Große Hunde müssen in den Gepäckraum, es sei denn sie gelten als „Emotional Support Animal“, als seelische Unterstützung ihrer Besitzer. So oder so ist ein Flug für Tiere anstrengend – und damit möglicherweise auch für die Mitreisenden. Außerdem kostet es: Inlandsflüge mit der Lufthansa für kleine Hunde 50 Euro, für große 160. Je weiter die Strecke, desto teurer wird es. In der Bahn bezahlt man für Hunde, die größer als eine Hauskatze sind, 50 Prozent des Fahrpreises, eine Reservierung ist nicht notwendig.

Wer sein Tier gut kennt, sollte versuchen einzuschätzen, welche Lösung die beste ist: mit auf Reisen zu gehen, die Zeit bei Freunden oder in einer Tierpension zu verbringen. Grundsätzlich sei es wichtig, sagt Färber, „vom Tier her zu denken“ und im Zweifelsfall sogar auf die Reise zu verzichten: Ein krankes Tier solle man in keinem Fall mitnehmen und auch nur sehr erfahrenen Menschen zur Betreuung überlassen.

Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es?

Wer niemanden hat, der sich um das Tier kümmern kann, muss sich anders organisieren. Bei einem Blick ins Internet scheinen die Möglichkeiten unendlich: Zahlreiche Internetseiten bieten Betreuung an, doch sollte man schauen, welche für das eigene Tier geeignet ist. Und sich frühzeitig kümmern: Das Tierheim von Heiko Färber bietet Ferienbetreuungsplätze an, und die seien ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Tierheime mögen vielleicht nicht die naheliegendste Lösung zur Betreuung der liebsten Haustiere sein, doch sind sie günstiger als eine klassische Hundepension. Für einen großen Hund zahlt man ungefähr 15 bis 20 Euro pro Tag, in einer Pension mindestens 25 Euro, oft mehr. Wer seine Tiere individuell betreut haben möchte, kann es über den lokalen Tierschutzverein versuchen. Hier werden im Rahmen der Aktion „Nimmst du mein Tier, nehm ich dein Tier“ Haustierbesitzer zusammengebracht, die sich bei der Urlaubsbetreuung unterstützen können.

Woran erkennt man eine gute Hundepension?

Das wichtigste Kriterium für eine geeignete Betreuung sei die Erfahrung, sagt Heiko Färber: „Im besten Fall wird die Pension von Tierpflegern oder zumindest von Menschen geführt, die schon lange mit Tieren arbeiten.“ Hübsche Räumlichkeiten oder ein bestimmtes Futter seien dabei weniger wichtig als die Frage, ob die Betreiber Krankheiten früh genug erkennen und auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere eingehen könnten. „Am besten schaut man sich die Pension vorher an oder fragt Bekannte nach Empfehlungen“, sagt Färber.

Auch Tierärzte können unter Umständen Rat geben. Hat man eine gute Betreuung gefunden, ist dafür die Länge des Urlaubs kaum noch relevant: „Am Anfang gibt es vielleicht eine kurze Trauerphase, aber dann ist es dem Hund eigentlich egal, ob man zwei oder drei Wochen unterwegs ist“, sagt Färber.

Was ist auf Reisen mit Tieren zu beachten?

Wer sich dafür entscheidet, sein Tier mit auf Reisen zu nehmen, sollte sich vorher informieren. Reisen innerhalb Deutschlands sind eher unkompliziert, vorausgesetzt man findet die passende tierfreundliche Unterkunft. Sobald man ins Ausland fährt, ändern sich das. In Deutschland ist eine Tollwutimpfung empfohlen, aber keine Pflicht, im Ausland jedoch dringend nötig. Auch den Impfnachweis des Hundes sollte man dabei haben. Grundsätzlich ist es wichtig, sich mit den Regelungen des jeweiligen Reiselandes vertraut zu machen, sonst kann es zu unangenehmen Situationen kommen. Sogenannte „Listenhunde“, also Rassen, die umgangssprachlich als „Kampfhunde“ bezeichnet werden, seien nicht unbedingt überall erlaubt, sagt Färber. Auch seien nicht alle Länder Tieren gleichermaßen aufgeschlossen. Während sich in manchen Hundehotels in Deutschland Vierbeiner mit Massagen verwöhnen lassen können, gelten in anderen Länden Straßenhunde als regelrechte Plage.

Abgesehen von Regeln und Pflichten gilt bei Reisen mit Tier: klein anfangen. Wer seinen Hund nie auf kürzere Autofahrten mitnimmt, sollte nicht mit dem Europatrip starten, sondern eher mit einem Abend bei Freunden.