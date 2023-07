München Hauptbahnhof, Gleis 12 kurz vor 20 Uhr. Gleich geht es los. Astrid Egeressy und Thomas Heckmaier verstauen ihr Gepäck im Nachtzug nach Rom. Waggon 255, zwei Liegeplätze unten im Viererabteil haben sie vor Wochen noch mit Glück ergattert. Wenn nichts dazwischenkommt, ist das Paar morgen früh um neun an seinem Etappenziel. Drei Tage später fahren die beiden weiter nach Palermo auf Sizilien. Noch mal 13 Stunden. Wieder im Nachtzug, dann in der Schlafkabine für zwei.

Wer mit der Bahn längere Distanzen überwinden will, braucht Zeit und Ausdauer. Für viele Reisende ist das gerade auf dem Weg in die Ferien ein Ausschlusskriterium. Die Urlaubstage sind kostbar, jede freie Minute soll möglichst am Strand oder in den Bergen verbracht werden. Ein Direktflug von München nach Palermo wäre in gerade einmal zwei Stunden am Ziel – und ist nicht einmal teurer. Das Paar aus München hat sich dieses Jahr dennoch bewusst für die Zugfahrt entschieden. Sie wollen ihren CO 2 -Fußabdruck so klein wie möglich halten.