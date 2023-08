Für die meisten Wien-Reisenden beginnt der Tag im Kaffeehaus. Wer es hingegen etwas kostengünstiger haben will, der holt sich ein Frühstück auf die Hand. Und zwar von Familie Öfferl, die die Wiener Bäckerszene in den vergangenen Jahren kräftig aufgewirbelt hat. Das Anstehen lohnt sich, etwa für ein Frühstückskipferl oder eine Topfengolatsche.

Kostenfreie Museen

Ein guter Einstieg in den Tag, der nun preiswert weitergeht. Denn wer taktisch reist und am ersten Sonntag des Monats in der Stadt ist, kann in Wien viele Museen kostenlos besuchen: Im Uhrenmuseum lässt sich eine der bedeutendsten Uhrensammlungen Europas bestaunen, das Römermuseum entführt in die Zeit, als Wien noch Vindobona hieß. Unweit der ersten Siedlungen liegt die Virgilkapelle aus dem 13. Jahrhundert, die 1973 im Zuge des U-Bahn-Baus unter dem Stephansplatz entdeckt wurde. Für Architektur-Fans empfiehlt sich ein Besuch der Otto-Wagner-Pavillons am Karlsplatz und in Hietzing; Musikliebhabern seien die Wohnstätten von Strauss, Beethoven, Haydn und Schubert ans Herz gelegt. Auch das Heeresgeschichtliche Museum öffnet am ersten Sonntag des Monats bei freiem Eintritt seine Pforten, das Museum für Angewandte Kunst allwöchentlich am Dienstagabend. Wechselnde Fotoausstellungen gibt es in der OstLicht-Galerie zu sehen – in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Brotfabrik.