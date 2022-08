Urlaub in Europa : Lob der Heimat

Wozu in die Ferne fliegen, wenn in der Heimat schöne Orte locken. Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, wohin die Menschen in ihren Ländern am liebsten reisen.

Es ist eine Binsenweisheit: In Ungarn oder der Schweiz kann man keinen Urlaub am Meer machen. Wer dort ans Wasser will, muss mit dem Balaton respektive diversen Flüssen oder Gebirgsseen vorliebnehmen. Scheinbare Binsenweisheit: In Bosnien-Hercegovina ist das ähnlich. Wer beim Urlaub an Bosnien denkt (was ohnehin die wenigsten tun dürften, obwohl es dort wunderschöne Wanderrouten gibt), denkt gewiss nicht an Strand und Mittelmeer. Auf einem Globus oder einer grobkörnigen Europakarte betrachtet, scheint Bosnien tatsächlich ein landumschlossener Staat zu sein, dem die dalmatinische Küste jedweden Zugang zum Meer versperrt. Ein genauer Blick verrät jedoch, was in Bosnien natürlich alle wissen: Das Land hat durchaus einen Zugang zum Mittelmeer, wenn auch nur einen winzigen, nahezu symbolischen: In der Bucht von Neum ragt Bosnien sieben oder höchstens acht Kilometer kurz schüchtern bis an die Adria heran. Genauer müsste es heißen: Der Landesteil Hercegovina ragt an die Adria heran.

Jedenfalls kann hier Urlaub machen, wer ans Meer will, ohne Bosnien-Hercegovina dafür verlassen zu müssen. Bis zum Jahr 2010, als Einheimische noch ein Visum benötigen, um in die EU reisen zu dürfen, war das für manche Bosnier schon aus Bequemlichkeit eine Option. Aber auch heute noch ist Strandurlaub in Neum weiterhin beliebt in Bosnien. Man hat das Gefühl, nicht mehr im Land zu sein, und ist es doch. Oder auch wieder nicht. Denn wenn man mit Menschen in Neum spricht, erzählen viele wie selbstverständlich, man befinde sich in Kroatien. Knapp 5000 Seelen leben in dem hercegovinischen Küstenort, und fast 98 Prozent von ihnen haben sich bei der bisher letzten Volkszählung im Jahr 2013 als der kroatischen Volksgruppe zugehörig definiert. Dass ihr Ort formal zu Bosnien gehört, nehmen die Menschen hier zur Kenntnis, mehr nicht. Im Alltag fühlt es sich so an, als sei man in Kroatien, und wer keine bosnische Mark bei sich hat, kann auch in kroatischen Kuna bezahlen.