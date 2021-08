Während zur einen Seite Strandurlaub angesagt ist, lädt die Landschaft zur anderen zu einem aktiven Natururlaub ein. Der beginnt bereits auf dem Gipfel des Olymp. Von hier oben starten die Gleitflieger, hier beginnt eine der Routen für Mountainbiker, und auch der Lykische Fernwanderweg führt über den Berg.

Die Grenze zwischen beiden Welten lässt sich markieren, sie liegt unten in der antiken Stätte von Phaselis. Urlauber aus den großen Hotelanlagen von Kemer baden vor der eindrucksvollen Kulisse der antiken Ruinen an den Stränden der drei ehemaligen Häfen. Die Archäologen graben auch im Sommer. Zurzeit bauen sie am Ausgang des großen Boulevards, in dessen Parallelstraße auch das Freudenhaus der einst mächtigen Hafenstadt ausgewiesen wird, das große Hadrianstor wieder auf. Die von Seefahrern aus Rhodos gegründete Stadt hat Weltgeschichte geschrieben. Alexander der Große nahm der Sage nach im Hauptheiligtum von Phaselis, dem Athena-Tempel, den Speer des Achilleus an sich. Er sah sich als der neue Achilleus, und mit dem Speer in der Hand leitete er, wie es ihm prophezeit worden war, seine Welteroberung ein, und er starb jung wie der Held von Troja.

Die britische Reisende Freya Stark beschreibt das in ihren 1958 erschienenen Reiseerzählungen „Pässe, Schluchten und Ruinen. Die abenteuerliche Reise einer Frau auf den Spuren Alexanders des Großen“ so: „Er kam nach Lykien, um durch die Einnahme der Küstenstützpunkte die persische Flotte zu vernichten. Diese Häfen waren besonders wichtig wegen des Holzes in den Wäldern gleich dahinter.“ Konkret: Die Perser hatten ihre Übermacht auf ihre Schiffsflotte gegründet, und die bauten sie mit den Zedern aus Lykien. Würde Alexander ihnen die Häfen nehmen, bräche er ihre Macht.