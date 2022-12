Urlaub in Niederbayern : Nichtstun kann so schön sein

Mein Haus, mein See, mein Floß und niemand, der einen stört. „Zumindest im Bild festhalten will man diese Momente des Glücks, sonst glaubt man es später ja selbst nicht mehr“, sagt Klaus und fotografiert seine Frau Susanne, wie sie filmreif inmitten des Teichs auf einem Floß sitzt und dabei entspannt in einem Buch schmökert. Die Sonne scheint, und das Bootshäuschen am Steg leuchtet in zart hellblauen Farben. Frühmorgens grasten am Schwimmteich noch Rehe, ein Specht klopfte an seiner Behausung im Apfelbaum, und nun in der Nachmittagssonne ziehen Libellen ihre Kreise zwischen den Teichzigarren.

Niederbayerische Toskana

Lange hatte das Paar aus Passau nach so einem besonderen Platz gesucht, und dann wurden sie ausgerechnet in ihrer niederbayerischen Heimat fündig. Stellt man sich die hohe Pappelallee, die einen direkt zum Hofgut Hafnerleiten in der Umgebung von Bad Birnbach führt, noch als Zypressen vor, könnte die Anmutung kaum mediterraner sein. Sanfte Hügel formen die weich dahinschwingende Landschaft. Kleine Dörfer und Höfe ducken sich schützend in ihre Mulden oder erobern selbstbewusst so manchen Höhenrücken. Niederbayerische Toskana heißt dieses italienisch anmutende Terrain in der Gegend zwischen Donau und Inn deshalb auch. Inmitten dieses bäuerlich geprägten Naturidylls liegen in Hafnerleiten heute verstreut zwischen Streuobstwiesen, Teichen und hochgewachsenen Bambusstauden zehn ausgefallen gestaltete Themenhäuser, sieben exquisite Hofzimmer und fünf Wellnesswürfel.

In den Anfängen gab es hier nur das Haus des Hofguts, das sich Erwin Rückerl und seine Frau Anja als privaten Rückzugsort gebaut hatten. Sie, gelernte Hotelfachfrau. Er, leidenschaftlicher Koch und Barista mit Ausbildung in Sardinien. „Diese italienische Lebensqualität wollte ich unbedingt mit nach Hause holen“, sagt Rückerl. Doch kochen im streng reglementierten Schichtbetrieb der Hotelgastronomie war seine Sache nicht. Und so suchte er sich dieses schöne Plätzchen in unberührter Natur, wo das Hofgutshaus entstand, in dem er 1999 mit dem „Tischlein deck Dich“ die erste Kochschule Niederbayerns eröffnete. Das familiäre und italienisch anmutende Flair, das Anja und Erwin hier an großen gemeinschaftlichen Speisetafeln nach dem Credo „essen verbindet“ entstehen ließen, kam so gut an, dass die Gäste bald nach Übernachtungsmöglichkeiten fragten.

So musste 2001 ein baufälliger Schafstall dem Neubau des kleinen Bootshauses weichen. Und weil die Rückerls nicht ständig auch noch den Rasen davor mähen wollten, ließen sie einen von Karpfen, Krebsen und einem Hecht bewohnten Naturteich anlegen, der von einer hofeigenen Quelle gespeist wird. Weitere Teiche sollten bald folgen, denn der Boden auf dem Gelände erwies sich als so lehmhaltig, dass es keiner Teichfolie oder ähnlicher Dinge bedurfte, um das Wasser zu stauen. „Nach den Hafnern, die früher hier Lehmabbau betrieben, haben wir unser Hofgut Hafnerleiten deshalb auch benannt“, sagt Rückerl.

Versteckt in einem 30.000 Quadratmeter großen Garten, folgten über die Jahre weitere Themenhäuser, die individuell an die landschaftlichen Gegebenheiten angepasst wurden und in ihrer Gestaltung ebenfalls glücklichen Kindertagen entsprungen scheinen: Das grasbewachsene, teils unter der Erde liegende Hanghaus verschmilzt regelrecht mit den sanften Hügeln, das Wasserhaus steht auf Stelzen in einem weiteren kleinen Badeteich, oder das Baumhaus schwebt in luftiger Höhe zwischen den Baumwipfeln. „Die Idee zu den Themenhäusern stammte von unserem Landschaftsgärtner Wolfgang Wagenhäuser“, erzählt Rückerl. Der stellte dann auch den Kontakt zu den Architekten von Studio Lot und Format Elf her, die der Häuservision eine moderne Umsetzung gaben. Längst wurde das Hofgut mit zig Architekturpreisen bedacht, darunter auch der Bayerische Tourismus Architekturpreis Artouro.