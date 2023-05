Treffen sich ein Franzose, ein Luxemburger und ein Deutscher – nein, Witze machen sie nicht im Dreiländereck, schon gar nicht solche, bei denen einer der drei schlecht wegkommt. Die Pandemie zeigte, wie intakt das Dreiländereck aufgestellt war und wie es in seine Schranken verwiesen wurde. Als die Schlagbäume fielen, stand nicht nur das Leben still, die vergessen geglaubten Grenzen waren wieder da und rissen Familien und Freundschaften jäh auseinander, denn im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Deutschland lebte und lebt man wie in einem großen, länderübergreifenden Dorf: Jeder hat überall Freunde und Verwandte. Aktivitäten und Begegnungen diesseits und jenseits der Grenzen gehören zum Alltag. Nationale Feiertage nutzt man zu Shopping-Ausflügen. Generell fahren die Franzosen und Luxemburger gerne nach Deutschland zu „Aldi“ und „Lidl“. Die Franzosen und Deutschen fahren nach Luxemburg zum Tanken und zum Arbeiten, denn Luxemburg ist der wirtschaftliche Motor der Region. 200.000 Pendler werden werktäglich gezählt. Und zum Schlemmen geht’s nach Frankreich, aber auch in Luxemburg isst man gut französisch, jedoch mit deutschen Portionen.

Fine Dining

Wenn es um allerhöchstes Niveau geht, überqueren die Franzosen und Luxemburger jedoch die Grenze nach Deutschland: „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ im Schloss Berg in Perl ist nicht nur in der Region das Maß der Dinge. Christian Bau hat seit 2005 kontinuierlich drei Michelin-Sterne und bietet nichts Geringeres als Weltklasse. Und wer in Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg noch nächtigen möchte, erlebt sein römisches Wunder: mit zahlreichen römischen Statuen, goldenen Frauenbüsten und weißen Römerköpfen. Sogar beim Frühstücksbüffet lugt hinter der Brotauswahl eine kleinere Römerstatue hervor, und ein meterlanges Wandgemälde ziert den Weg dahin. Im Poolbereich ist der Whirlpool von einem Halbrund umgeben, den grazile römische Frauen zieren. Und auf der Terrasse zeigt sich kein Geringerer als David, während eine Reinigungskraft ihren Wagen ganz nonchalant vor einem goldenen Caesar abgestellt hat.

Sierck-les-Bains in Lothringen und Perl im Saarland (mit dem Motto „Grenzenlos an der Mosel“) sind die beiden Hauptstadt-Dörfer der Dreiländerregion in Frankreich und Deutschland. Außerhalb der Region kennt sie quasi niemand. Luxemburgs Hauptstadt-Dorf dagegen ist weltweit bekannt: Schengen. Durch das Schengener Abkommen, 1985 ohne großes Tamtam auf einem Ausflugsschiff auf der Mosel unterzeichnet, und durch den daraus resultierenden Schengenraum mit derzeit 27 Ländern, die übrigens nicht identisch mit den 27 EU-Ländern sind: Die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island sind Schengen-, aber nicht EU-Mitglieder, während Irland, Zypern, Bulgarien und Rumänien in der EU, aber keine Schengenländer sind. „Was da 1985 auf der ‚MS Princesse Marie-Astrid‘ unterschrieben wurde, war die Grundlage dafür, dass heute rund 420 Millionen Menschen ohne Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten reisen können“, sagt Martina Kneip, Direktorin des Centre Européen Schengen, ein Museum, das über alles, was Schengen betrifft, aufklärt und 40.000 Besucher pro Jahr zählt. Die Schengenzone ist die größte länderübergreifende Region der Welt, in der man ohne Grenzkontrollen reisen kann.

Dass ihr Schengen weltweit bekannt ist, erfüllt die Schengener natürlich schon ein wenig mit Stolz: „Fragen Sie mal einen irgendwo in China. Der kennt nicht Luxemburg, der kennt Schengen“, sagt Martina Kneip. „Es gibt ja schließlich kein Europavisum, sondern ein Schengenvisum.“ Die Flaggen aller Schengenländer wehen vor dem Museum. Gleich daneben symbolisieren 27 Bronzesterne in drei Säulen ebenfalls die Schengenländer, und eine unscheinbare weiße Boje in der Mosel steht für das Dreiländereck: An dieser Stelle, mitten im Fluss, grenzen die drei Länder Frankreich, Luxemburg und Deutschland aneinander.