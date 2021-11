Radeln mit Günter Grass : Zündhölzer aus Pappelholz

Es ist ein kleiner Schritt für Angehörige der Generation Smartphone und ein großer für Menschen, die sich nur hin und wieder in künstlichen elektronischen Welten bewegen: Wir richten das Smartphone auf den Boden vor der Lübecker Marienkirche, bewegen es ein wenig hin und her, und plötzlich erscheint auf unserem Display eine Art Türrahmen. Wir treten – im wirklichen Leben – zwei, drei Schritte nach vorn, nähern uns auf dem Display dem Portal und sind mit einem Mal im Inneren der Marienkirche – aber nur auf dem Bildschirm. Dort können wir uns zwischen den gotischen Pfeilern und der hohen Decke nach allen Seiten umsehen und stoßen schließlich auch auf das Triptychon „Holz“, in dem sich Günter Grass mit dem Thema Waldsterben auseinandergesetzt hat. Warum aber sollte man sich ins Virtuelle begeben, wenn das Reale, das Tor zur Marienkirche, doch zwanzig Meter weiter offen steht? Das sei zwar eine gute Frage, sagt Jörg-Philipp Thomsa, aber was geschehe, wenn man außerhalb der Öffnungszeiten komme? Außerdem, ergänzt er, koste der Eintritt Geld. Und mit Geldern, weiß der Direktor des Lübecker Günter Grass-Hauses, muss man allemal haushalten.

Unternehmen wir gleich einen zweiten Versuch: Um die Ecke, in der Fußgängerzone vor dem berühmten Café Niederegger, richten wir unser Handy zum zweiten Mal auf den Boden. Und plötzlich spricht Grass zu uns. Er rezitiert ein Gedicht aus „Eintagsfliegen“, in dem er sich im Café mit dem Lübecker Anarchisten Erich Mühsam trifft, des „Apothekers ungeratenem Sohn“. Den etwas distanzierten Thomas Mann bittet er auch dazu, und am Ende sieht er hinter dem hässlichen Kaufhaus auf dem Markt ein Minarett hervorwachsen. Sofort erinnern wir uns, welchen Skandal Grass einst provozierte, als er bei der Bewerbung Lübecks um den Titel als Kulturhauptstadt vorschlug, man solle doch leerstehende Kirchen in Moscheen verwandeln. Wieder einmal hatte er es geschafft: wieder einmal ein Denkanstoß, wieder einmal in den Schlagzeilen.