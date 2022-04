Weinbau auf Teneriffa : Unter Vulkanen trinkt man keinen Schnaps

Wo befindet sich der am höchsten gelegene Weinberg Europas? „Natürlich bei uns“, behaupten die Winzer aus Visperterminen im Wallis und führen stolz ihren Hauswingert vor, der sich in durchgehenden Terrassen aus Trockensteinmauern von 650 bis auf 1150 Meter Höhe zieht. „Von wegen, er liegt bei uns“, schleudern ihnen die Kollegen aus dem Obervinschgau entgegen und pochen auf ihren Weinberg beim Kloster Marienberg, der eine Höhe von 1340 Meter über dem Meeresspiegel erreicht. „Alles Unfug“, sagt Carlos Luende mit seiner sanften Stimme und weist auf seinem Weingut mit ausgestrecktem Arm hoch hinauf zum Dorf Vilaflor an den Flanken des Teide auf Teneriffa. „Dort oben stehen meine Rebstöcke, auf 1689 Meter Höhe, und das ist der Rekord“ – was seine kontinentalen Konkurrenten auch wissen und immerhin ehrlich genug sind, in ihrem wallisisch-vinschgauerischen Wettstreit, wenn auch nur sehr kleinlaut und sehr kleingedruckt, die Einschränkung „auf dem europäischen Festland“ zu machen.

Das war keine christliche Nächstenliebe

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Carlos Luende, der Besitzer der Bodega Frontos in Granadilla de Abona ganz im Süden der größten Insel der Kanaren, macht allerdings kein besonderes Aufhebens um seinen Superlativ und fügt sich damit in das Gesamtbild des kanarischen Weinbaus, der sich lieber in Bescheidenheit übt, als sich in Glanz und Glamour zu sonnen. Dabei hätte er alles Recht dazu, denn sein Wesen und seine Geschichte sind einzigartig auf der Welt. Nirgendwo sonst pflanzten die Europäer früher Rebstöcke außerhalb ihres Kontinents, und nirgends ist dank glücklicher Umstände die Kontinuität des europäischen Weinbaus so groß wie hier.

Schon im vierzehnten Jahrhundert brachten mallorquinische Missionare die ersten Reben auf die Inseln, nicht nur aus Freude am Genuss, sondern auch, weil der Wein für die Liturgie unverzichtbar war. Die Guanchen allerdings, die ebenso wehrhaften wie störrischen Ureinwohner, lernten ihre Lektion der christlichen Nächstenliebe schlecht und erschlugen 1392 die Missionare bis auf den letzten Gottesmann. So konnte der Weinbau erst mit der spanischen Eroberung des Archipels im späten fünfzehnten Jahrhundert endgültig Fuß fassen. Die Konquistadoren brachten Dutzende verschiedener Rebsorten auf die Inseln, auf denen es keine autochthone Sorten gab, experimentierten jahrzehntelang, mussten viele Rückschläge hinnehmen und fanden schließlich heraus, welche Trauben am besten mit den klimatischen und topographischen Bedingungen zurechtkamen. Sie leisteten ganze Arbeit, und so wurde der Wein, vor allem jener aus Teneriffa, drei Jahrhunderte lang zum wichtigsten Exportgut der Kanaren.

Seine größten Freunde waren die Briten, die derart viele Fässer importierten, dass bis heute ein Hafenkomplex in London Canary Wharf heißt. Shake­speare ließ sich einen Teil seines Gehaltes in der Währung kanarischen Weins auszahlen und seinen Heinrich IV. sagen, dass die Gewächse der Inseln wundervoll seien und das Blut parfümierten. Doch politische Verwerfungen zwischen Spanien und England führten dazu, dass die Briten eines Tages keine Weine aus Teneriffa oder Lanzarote mehr trinken wollten und stattdessen mit fliegenden Fahnen zu ihrem neuen Verbündeten Portugal überliefen. Als der Duoro 1756 zur ersten geschützten Herkunftsbezeichnung der Welt wurde, stand dem Siegeszug der portugiesischen Weine endgültig nichts mehr im Wege – und ebenso unaufhaltsam war der Niedergang der kanarischen Winzer, die bald nur noch billigen Massenwein kelterten, ein scheußliches Gesöff, das nicht einmal mehr die Einheimischen trinken wollten und sich lieber die Importware vom spanischen Festland hinter die Binde kippten.