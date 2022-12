Trekkingtour in Kirgistan : Unter Geiern

Schönheit der Einsamkeit: Eine Trekkingtour im menschenleeren Thian-Shan-Gebirge in Kirgistan, in dem Kühe und Pferde die Wegemeister sind.

Unsere Guides haben es nicht eilig. Obwohl noch keine hundert Höhenmeter zurückgelegt sind, möchten Rifat Aliev und Myrzauul Avazov eine Verschnaufpause. Selbst könnte man Bäume ausreißen. Weil hier jedoch die Einheimischen das Sagen haben, wird daraus nichts. Stattdessen geht es unter eindringlichen „Slowly, Slowly!“-Mahnungen im Schneckentempo wei­ter.

Tausend Höhenmeter tiefer, beim Zeltplatz am Kara-Suu-See, sind es dann Rifat und Myrzauul, die schweißüberströmt mit der Begleitmannschaft ein Fußballmatch austragen. Man beobachtet die Szene mit einem nassen, um den glühenden Kopf gewickelten Handtuch und beschließt, auf das Bad im See zu verzichten. Schließlich müsste man dann wieder zum Zeltplatz gehen.

In jeder Walnuss ein Wurm

Es ist der erste Tag einer sechstägigen Trekkingtour im westlichen Tian-Shan- Gebirge in Kirgistan. Das bis zu 7439 Meter hohe Gebirgsmassiv erstreckt sich zwischen China, Kirgistan, Kasachstan und Usbekistan. Es ist ein Rückzugsgebiet bedrohter Tierarten wie des hier endemischen Menzbiers Murmeltiers oder des Sibirischen Steinbocks.

Ausgangspunkt ist das Dorf Nichkesai gewesen, wo die Gruppe im Garten von Myrzauuls Großeltern in Jurten übernachtet hat. Neben dem Haus wuchsen Bäume mit roten Äpfeln, klein wie Walnüsse und in jedem steckte ein Wurm. Für die Besucher hatten die Gastgeber eine Toilette und ein Duschhäuschen errichtet. Sie selbst holten das Wasser in Eimern aus einem nahe gelegenen Bach, wo auch das Geschirr abgespült wurde. In einem Kessel über dem offenen Feuer kochten zwei Frauen Plov, russische Reispfanne mit Hähnchen, als Brennstoff diente getrockneter Kuhdung, der in Stapeln unter einem Dach lagert.

Vorbei an weidenden Kühen und Pferden ging es nach dem Aufbruch in ein steiles Tal hinein. Auf den Hängen mähten Bauern mit der Sense goldgelbes Gras. Getrocknet und zu Haufen aufgetürmt wurde es mit Gabeln auf Schlitten gehievt, die Pferde zogen. Am nächsten Tag regnet und hagelt es abwechselnd. In Ponchos gehüllt, stapfen wir am Ufer des Kara-Suu-Sees Richtung Osten, wo sich fjordartige Buchten aneinanderreihen. Es ist ein stetes auf und ab, unter Wacholderstauden mit verdrehten Stämmen und unter Berberitzen hindurch, deren Äste einen grünen Tunnel mit roten Beeren bilden.

Das Geröll auf dem Weg verlangt volle Konzentration, damit man sich nicht den Fuß verknackst. Anschließend geht es über rutschigen, vom Regen aufgeweichten Lehmboden. Schnell bilden sich zentimeterdicke Schlammklumpen unter den Schuhsohlen. Anfangs streift man sie noch an kantigen Steinen ab, lässt es aber bald bleiben und stolpert einfach dahin. Der Blick auf den leuchtenden Kara-Suu-See und auf ferne schneebestäubte Gipfel ist grandios.

Topfen aus Stutenmilch

Menschengemachte Wege gibt es auf dieser Tour nicht. Man bewegt sich auf schmalen Trampelpfaden, die Kühe, Pferde, Yaks und Schafe in die Hänge ge­zeichnet haben. Die einzigen Menschen, auf die wir in diesen Tagen treffen, sind Hirten. Während der Sommermonate leben sie, teils mit Familie, in Zelten bis zu einer Höhe von 3000 Metern. Eine Zeltbewohnerin bietet eine Kostprobe von ihren Produkten an, Topfen und Käse aus Kuh- oder Stutenmilch. Ihre Kinder, ein achtjähriger Bub und ein etwas größeres Mädchen, streicheln einen Hundewelpen. Die Hirten reiten auf Eseln oder Pferden den Herden hinterher. Esel seien für dieses Gelände geeigneter als Pferde, erklärt Myrzauul. „Aber Pferde sind unsere Ferraris, eine Prestigeangelegenheit.“

Der Fünfundzwanzigjährige hat seinen eigenen fuchsroten Wallach dabei, er wird als Packpferd eingesetzt. Ab und zu, etwa beim Flussüberqueren, sitzt Myrzauul auf und zeigt, wie geübt er im Umgang mit Pferden ist. „Mit sieben Jahren konnte ich richtig galoppieren“, er­zählt er stolz. Mit seinem Kollegen Rifat Aliev unterhält sich Myrzauul auf Russisch, kirgisisch kann Rifat nicht sonderlich gut. Er lebt mit der Familie hinter der Grenze in Kasachstan. Seine Vorfahren seien unter Stalin aus Aserbaidschan in die kasachische Steppe deportiert worden. „Sie gruben mit bloßen Händen Erdhütten, die Leute sind wie die Fliegen gestorben. Stalins Hungerpolitik tötete auch etwa eineinhalb Millionen Kasachen.“ Zwar gebe es einen offiziellen Tag der Erinnerung, sagt Rifat. „Aber man redet bei uns nicht gerne über dieses Thema.“