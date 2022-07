Unentdecktes Malta : Die Großmeister des Kleinmachens

Sechstausend Jahre Menschheitsgeschichte in höchster Konzentration und erstaunlichster Sichtbarkeit: Malta hat viel mehr zu bieten als steinerne Party-Strände und Nachhilfeunterricht in Englisch. Höchste Zeit für eine Korrektur.

Soldaten sind Asketen und ihre Gotteshäuser so bescheiden wie ihre Mahlzeiten und ihre Gräber. Wir stehen vor der Hauptkathedrale des mächtigsten Ritterordens in der Geschichte der Christenheit und haben keinen Zweifel daran, dass sie die Kirche von Kriegern, nicht von Königen ist: die Fassade schmucklos schlicht, kasernenhaft fast, mit nichts weiter dekoriert als dem Konterfei des Erlösers, den Worten „Salva nos“ und dem Malteserkreuz, die gedrungenen Türme so niedrig, dass man von den höher gelegenen Garnisonen aus bequem über sie hinweg die Feinde beschießen konnte.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Dann betreten wir die St. John’s Co-Cathedral in der maltesischen Hauptstadt Valletta und fallen blitzartig vom rechten Glauben ab. Denn wir betreten einen der prachtvollsten und prunkvollsten Räume, den wir jemals gesehen haben, wir tauchen ein in eine Orgie des Hochbarocks, so strahlend, so schillernd, als wollten die Ritter ihre gottlosen Widersacher mit dem bloßen Glanz dieser Kirche in die Blindheit blenden. Jeder Quadratzentimeter ist mit Blattgold, Marmor oder monumentalen Gemälden gespickt und der gesamte Boden lückenlos mit kostbaren Grabplatten verdienter Malteserritter belegt, jede einzelne im Wettbewerb mit ihrer Nachbarin um die filigransten Intarsien, fast alle mit Skeletten und Totenschädeln geschmückt als Sinnbildern ritterlicher Opferbereitschaft, aber auch mit dem trompetenblasenden Ruhmesengel als Zeugen des Triumphes.

Die Enthauptung Johannes des Täufers

Das Innere der Kathedrale lässt niemanden daran zweifeln, dass dieser Gottestempel nicht von irgendwelchen Haudegen auf einem einsamen Außenposten am Rand des Abendlandes errichtet worden ist, sondern von den stolzen Verteidigern der Christenheit, die an vorderster Front gegen Osmanen und Berber kämpften, sich als irdische Statthalter des Allmächtigen verstanden und das Malteserkreuz mit dem Selbstbewusstsein unbesiegbarer Gotteskrieger trugen. In der Kathedrale prangt es hundertfach mit seinen acht Spitzen, die nicht nur die acht Seligpreisungen des Apostels Matthäus symbolisieren, sondern auch die acht landsmannschaftlichen Abteilungen des Ordens, die „Zungen“ genannt werden. Sie alle, die Kastilier und Aragonesen, Provençalen und Auvergner, Franzosen und Italiener, Engländer und Deutschen, haben ihre eigenen Seitenkapellen, die sich gleichfalls an Prunk zu übertreffen versuchen – und doch reicht keine einzige an das Oratorium heran. Es wird vom größten Gemälde beherrscht, das Caravaggio je gemalt, vom einzigen, das er je signiert hat, und zeigt die Enthauptung Johannes des Täufers, des Schutzpatrons der Malteserritter. Der Henker beugt sich mit nacktem Rücken gerade über den Sterbenden und zückt sein Messer, um den Kopf des Täufers nach dem Schwerthieb endgültig vom Leib zu trennen und ihn in Salomés goldene Schale zu legen, ein Bild von erschreckend realistischer Brutalität, die das tägliche Brot der Ritter war.

Die St. John’s Co-Cathedral, die sich nur kirchenrechtlich der Kathedrale des heiligen Paulus in der alten Hauptstadt Mdina unterordnen muss, wirkt wie eine Allegorie auf Malta. Auf den ersten Blick erscheint die Insel als versprengter Vorposten Europas kurz vor der nordafrikanischen Küste, ein unauffälliges, hügeliges, sonnenverbranntes Eiland mit Steilküsten, steinernen Stränden und ein paar fruchtbaren Ebenen, siebenundzwanzig mal fünfzehn Kilometer klein, kleiner noch als Usedom. Auf den zweiten Blick aber entpuppt sich Malta als verschwenderisch gefüllte Schatzkammer, in der sechstausend Jahre Menschheitsgeschichte in einer solchen Verdichtung und Kontinuität zu bestaunen sind wie kaum nirgendwo sonst auf Erden – von den Zeugnissen rätselhafter prähistorischer Kulturen über die Hinterlassenschaften der Phönizier, Römer und Araber bis zu den Bastionen des ritterlichen Christentums und den Brandspuren der jüngsten Vergangenheit. Schicht für Schicht hat sich all das übereinandergelegt, ohne sich gegenseitig zu verdrängen, all das kann man noch sehen, hören, fühlen, als sei in Malta Geschichte zu Geologie geworden.