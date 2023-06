Reise in die französische Vergangenheit: Im Traditionsgeschäft Maison Empereur in Marseille gibt es großartige Dinge zu kaufen – jetzt kann man dort sogar übernachten

Wenn man in Marseilles ältestem Geschäft steht, dem Gemischtwarenladen Maison Empereur, und angesichts der überbordenden Fülle an Kochutensilien, Werk- und Spielzeug, historisch anmutenden Haushaltswaren und duftender Kosmetik in überfordertes Staunen gerät, sagt man: „Man könnte einen ganzen Tag hier verbringen“, woraufhin die Verkäuferin entgegnet: „Und eine Nacht.“ Und das ist durchaus wörtlich gemeint.

Denn seit einigen Jahren gibt es direkt hinter dem Laden, der heute in siebter Generation geführt wird, ein Apartment für Gäste. Das Maison Empereur liegt im Herzen von Marseille, zwischen Cafés, Souvenirshops und Verkehrslärm. Wer aber die Empereurs besucht, ob zum Einkaufen oder Übernachten, lässt all das hinter sich. Und reist in eine Zeit, in der Kochtöpfe golden glänzten, Damen geblümte Duschhauben trugen und Nägel von Hand geschmiedet wurden.

Jede Generation habe den Laden nach persönlichen Vorstellungen erweitert, erzählt Virginie Noyau, die sich um die Vermietung des Apartments kümmert. Das merkt man nicht nur am Sortiment, das heute 50.000 Artikel von Gartenscheren über seltene Parfums („Wer mag, kann sich wie Marie Antoinette parfümieren“) bis hin zu Kinderspielzeug reicht. Man merkt es auch an den verschachtelten Räumen, die über schmale Gänge, Treppen und Rampen miteinander verbunden sind. In einem Raum stapeln sich auf Holztischen gusseiserne Schmortöpfe und wagenradgroße Pfannen, im nächsten gibt es Geschirrtücher vom Ballen und Tütchen mit Wäscheblau. Nostalgie liegt im Trend, hier aber fehlt ihr jeglicher Kitsch und Glanz. Der Laden wirkt nicht nur alt, er ist es. Die bald zwei Jahrhunderte, die seit Gründung im Jahr 1827 verstrichen sind, haben ihre Spuren hinterlassen. Der Putz an der Stuckdecke blättert, an anderer Stelle wurden alte Holztüren verbaut, denn: „Früher wurde alles verwertet.“

Gestartet haben die Empereurs als „quincaillerie“. Eisenwaren wie die handgeschmiedeten Nägel werden bis heute verkauft. Nach Stück. Die Zusammenarbeit mit alten Handwerksmeistern – oft die Letzten ihrer Art – liegt der Familie am Herzen. Manches wird nur auf Wunsch gefertigt, die Scharniere und Türbeschläge etwa, die eine ganze Wand im Obergeschoss einnehmen. Man fühlt sich wie in einem Museum. Mit dem Unterschied, dass man hier alles anfassen darf.

Gleiches gilt für das Apartment, das die derzeitige Chefin hinter dem Laden eingerichtet hat. Der Weg ins 19. Jahrhundert (das als Inspiration diente) führt über eine enge Wendeltreppe. Durch eine Holztür tritt man in die schummrige, blumig duftende Stille der Wohnung. Wie früher üblich sind die Wände dunkel gestrichen – was keineswegs bedrückend wirkt, sondern einladend und beruhigend. Vergessen die Hektik Marseilles, die draußen in den Straßen tobt. Kein Fernseher, kein Radio. Zum Zeitvertreib kann man das historische Werkzeug bestaunen, das als Wandschmuck dient, sich mit der Feder im Gästebuch verewigen oder in den gedrechselten Schaukelstühlen wippen. Für die Einrichtung hat die Chefin alte Möbel, Fotos und Unterlagen aus dem Familienfundus hervorgeholt.

Dass sie „bei Herzensprojekten keine Kompromisse macht“, merkt man spätestens, wenn man das Bad betritt, wo einen Waschschüssel und „baignoire sarcophage“ erwarten, eine aus Kupfer und Holz gefertigte, sarkophagschmale Badewanne. Ein paar Goodies aber erlaubt sie ihren Gästen: Die Toilette ist modern, muss sich dafür aber in einer Holztruhe verstecken. Und wer durch die Küchenschränke stöbert, findet Wasserkocher und Kaffeemaschine. Geschlafen wird zwischen Leinenlaken, unter den wachsamen Augen von sieben Empereur-Generationen. Die achte, erzählt Virginie Noyau, wurde im November geboren.

Das Maison Empereur befindet sich in der Rue des Récolettes in Marseille, Apartment ab 200 Euro, empereur.fr