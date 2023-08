Eins vorweg: Wer auf Sandstrände verzichten kann und gerne direkt vom Felsen ins Wasser springt, wird in Marseille sein Badeglück finden. Und besonders glücklich können Wasserfreunde im Tuba Club in Les Goudes werden.

Das hübsche, windige Fischerdorf – streng genommen ein Vorort von Marseille – liegt am Anfang des Calanques-Nationalparks, zwanzig Autominuten südlich von Marseille. Gleich am Ortseingang wurde ein in die Jahre gekommener Tauchklub von zwei Freunden, dem Gastronomen Greg Gassa und dem Filmproduzenten Fabrice Denizot, wiederbelebt. Noch vor der Pandemie hatte Denizot beschlossen, Paris zu verlassen, um in seine Heimatstadt Marseille zurückzukehren. Er ist in Les Goudes aufgewachsen und entdeckte bald den zum Verkauf stehenden Tauchklub.