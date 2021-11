D er Zug zwängt sich quietschend durch die engen Tunnel der Stadtberge, und als er wieder ins Licht der orangefarbenen Herbstsonne fährt, schimmern am Horizont die Häusermassen der Großstadt, Graffiti-Fassaden ziehen am Fenster vorbei, und im Hintergrund, viele Kilometer entfernt, blitzen der Burgberg und die goldenen Dächer von Prag auf – wie in einem surrealen Traum. Aber dorthin wollen wir gar nicht. Wir wollen in die Realität von Prag-Holešovice – alle zwei Stunden trifft ein Eurocity aus Berlin hier ein, in diesem anderen Prag, weit weg von den Besuchermassen der Altstadt.