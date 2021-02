Trend Wohnmobil : Wegfahren ins Wegfahren

Corona und Urlaub schließen einander nicht aus oder schlossen sich zumindest im vorigen Jahr nicht aus. Man reiste in der „Bubble“, als Paar oder in der Kleinfamilie, und fuhr an Orte, an denen man schon einmal war – bloß keine Experimente. Vor allem aber: im Auto. Die Hotels waren gut gefüllt, mehr noch die Parkplätze. Und mit den Campingplätzen war es nicht anders: Familienbehälter auf Rädern, überall.

Roadtrip hieß der Wunsch, der auf einmal allgegenwärtig war. Natürlich hatte es den schon vorher gegeben, aber im komplizierten Jahr 2020 fingen Erzählungen von geplanten Reisen auffällig oft damit an: Statt Haus am Meer oder Wanderung in den Bergen wollte man wegfahren ins Wegfahren. Mir ging es ebenso. Ich wusste nicht, wohin genau ich wollte. Ich hatte einfach Lust, unterwegs zu sein. Es sollte leer dort sein, wild und einsam, mit hohen Bergen und Blick aufs Meer.