Lage der Reiseveranstalter : Auf dem Hundeschlitten mit toter Robbe

Wie soll es weitergehen, und wie machen wir in Zukunft Urlaub? Die Tourismusindustrie hat darauf unterschiedliche Antworten. Eine davon ist: Jedenfalls nicht so wie bisher.

Wer, fragt sich Bertolt Brechts lesender Arbeiter, baute das siebentorige Theben? „In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?“ Und etwas später denkt er darüber nach, ob der junge Alexander wohl ganz allein Indien erobert habe, und ob Cäsar, als er die Gallier schlug, nicht wenigstens einen Koch bei sich hatte. Dem lesenden Urlauber kommen derlei Gedanken eher selten.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Er sieht all die guten Geister ja stets um sich und käme deshalb weder auf die Idee, dass Thomas Cook die Lokomotive befeuert hat, mit der er am 5. Juli 1841 fünfhundertsiebzig Menschen auf die erste Pauschalreise in der Geschichte des Tourismus mitnahm, noch glaubt er, dass Conrad Hilton in den Zimmern seiner Hotels morgens die Bettwäsche wechselte und abends ein Stück Schokolade auf die Kissen legte. Das machen andere. Fleißige Helfer.