Öko-Lodge vor Mosambik : Die Dickköpfigkeit der Stachelmakrele

Nicht auf dem Teller, sondern zurück in der Freiheit endet diese Dickkopf-Stachelmakrele – allerdings markiert mit einem Sender in ihrer Bauchhöhle. Bild: &Beyond

Ein Hai sollte jetzt lieber nicht auftauchen, denn dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen, und es würde enden wie beim alten Mann und dem Meer. Wir sitzen allerdings nicht mit dem desillusionierten Fischer Santiago in unserem Boot, sondern mit drei Doktoren der Meeresbiologie, und wir haben es auch nicht auf Speerfische abgesehen, sondern auf Dickkopf-Stachelmakrelen. Am gefährlichsten ist es immer dann, wenn einer der mächtigen Fische angebissen hat, neben dem Boot treibt und an Bord gehievt werden soll. Dann kommen die Hammerhaie oder Bullenhaie aus der Tiefe geschossen und schnappen den Biologen die fette Beute vor der Nase weg. Doch sie soll weder im Maul eines Haifischs noch im Magen eines Menschen landen, sondern im Dienst der Wissenschaft ein langes Leben führen – was Raubtieren egal ist, denn ihre Natur ist es, kein Erbarmen zu kennen.

Lauert unter uns ein Meeresungeheuer?

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Vor ein paar Stunden sind wir am Strand des Öko-Luxus-Resorts „& Beyond Benguerra“ auf dem mosambikanischen Bazaruto-Archipel mit den Doktoren Tessa Hempson, Ryan Daly und John D. Filmatter in ihrem kleinen Schlauchboot losgefahren, dem schon öfter nach Haifischbissen die Luft ausgegangen ist; keine schöne Vorstellung für cinephile Landratten wie uns. Im Gegensatz zu den beiden starken Außenbordern nehmen wir es auch nicht spielend mit dem tosenden Indischen Ozean auf. Unsere Bootspartie ist eine Achterbahnfahrt durch Wellentäler und Wasserberge, die Nussschale wackelt wie verrückt in alle Richtungen, und Fliegende Fische, wagenradgroße Meeresschildkröten oder springende Marlins mögen ein pittoresker Anblick sein, sind aber kein Trost für seekranke Hobbymeeresbiologen. Unsere drei echten Kollegen indes halten ungerührt Ausschau nach Schwärmen neongrün leuchtender Füsilierfische. Wo sie sich aufhalten, erkennt man am gekräuselten Wasser und an den Zischlauten, die unvermittelt aus dem Ozean aufsteigen wie das Schnauben eines Meeresungeheuers und uns jedes Mal einen apokalyptischen Schrecken in Moby-Dick-Manier einjagen. Das Zischen ist aber harmlos, es entsteht bei plötzlichen Richtungsänderungen des Schwarms – und ist ein vielversprechendes Zeichen, denn es bedeutet, dass Spitzenprädatoren, die Könige der Nahrungskette, gerade auf der Jagd sind.