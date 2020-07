Tourismus nach Corona : Was wird nun aus Venedig?

Auf unserem Bootssteg erinnert ein riesiger schwarzer Fleck an den Lockdown. Hier verspritzte ein Tintenfisch im Todeskampf seine Tinte, bevor er von einer Möwe erlegt wurde. Während dieser zehn dystopischen Wochen, als wir uns nur zweihundert Meter vom Haus entfernen durften, unser Kanal aussah wie von unten beleuchtet und die Amseln nicht mehr von den Motorbooten überstimmt wurden, waren in Venedig sogar die Möwen gezwungen, wieder zu ihrem Kerngeschäft zurückzukehren. Tintenfische und Krebse zu jagen ist natürlich ungleich anstrengender als das bequeme Leben im Massentourismus, in dem die Möwen sich damit begnügen können, Touristen das Sandwich aus den Händen zu klauen. Um das zu verhindern, wurde auf der Terrasse des Hotel Gritti sogar ein Falkner eingesetzt.

So gesehen gehören auch die Möwen zu den Gewinnern der touristischen Monokultur, der in Venedig seit dreißig Jahren wie einer Staatsreligion gehuldigt wird. Und das, obwohl jeder Bauer weiß, dass Monokulturen einen erhöhten Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln zur Folge haben. In Venedig düngt man die Monokultur mit Airbnbs, Billigflügen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und Ausflugsbooten. Mit Luxusresorts anstelle von Krankenhäusern, Tiramisu-Take-aways statt Gemüseläden und Sonnenbrillen-Sonderverkäufen statt Arztpraxen. Nahezu täglich werden veränderte Nutzungsbestimmungen für Immobilien und Sondergenehmigungen für Spekulanten verspritzt. Das tägliche Leben der Venezianer wurde ausgerottet wie lästiges Unkraut. Kurz: Man beseitigt das, wovon man lebt. Eigentlich einfach zu begreifen. Und ebenso einfach zu ächten – wären da nicht die enormen Interessen des globalen Massentourismus, der wichtigsten Industrie des einundzwanzigsten Jahrhunderts mit weltweit anderthalb Milliarden Touristen im Jahr.

Fotomotive wie auf einem Campo spielende Kinder, über einem Kanal flatternde Wäsche oder durch Gassen streunende Katzen sind in Venedig Mangelware geworden. Stattdessen glitzert es in den Gassen hinter dem Markusplatz wie in Las Vegas. Kellner servieren riesige Gläser mit Spritz, und auf einer Markise steht „Mangia, bevi e taci“: Iss, trink und schweige. Besser kann man Venedigs Tourismuskonzept nicht zusammenfassen.

Die Normalität eines Märchenlands

Nachdem sich die Weltpresse schon erhebliche Sorgen um die Zukunft des venezianischen Massentourismus gemacht hat („Verlassenes Venedig“, „Venedig braucht die Touristen“, „Venedigs Gondolieri klagen über Stillstand“), kann ich Entwarnung geben: Ich habe bereits wieder Russen mit Louis-Vuitton-Taschen aus Luxusboutiquen fallen, Airbnb-Kunden beim Eingeben ihrer Pincodes an der Tür scheitern und Tagestouristen auf den Stufen des Markusplatzes sitzend ihre Pizza aus Pappkartons verspeisen sehen. Als ich gestern Abend von der Ponte delle Guglie bis San Marco lief, bin ich unterwegs so vielen Touristen begegnet, dass ich kurz davor war, den Mundschutz anzulegen. Und in den Vaporetti steht man wieder so dichtgedrängt, wie es seit Jahrzehnten zur venezianischen Normalität gehört.