D en besten Blick auf das neue Benidorm hat man oben von der Kapelle Virgen del Mar. Am frühen Abend, wenn die Hitze des Tages der Meeresbrise weicht, der Himmel aber noch Farben trägt, zeigt die Stadt ihr schönstes Gesicht. Und das sieht dann so aus: zwei weit geschwungene Buchten, deren goldgelber Sand im August auch um diese Tageszeit vor hummerfarbenen Leibern kaum zu erkennen ist, dahinter Wolkenkratzer, so weit das Auge reicht. Über allem thront das Intempo, dessen 200 Meter hohe Türme an der Spitze durch einen acht Stockwerke hohen Kegel verbunden sind. Im Abendlicht schimmert er fast wie ein Diamant.

198 Meter, 47 Etagen, 256 Wohnungen: Mehr als eineinhalb Jahrzehnte hat es gedauert, bis Europas höchstes Wohngebäude endlich fertiggestellt war. Auf dem Weg dahin mussten die Bauherren große Rückschläge hinnehmen: die Finanzkrise von 2007, Besitzerwechsel, Gerichtsverfahren und Corona. Mit dem Bau wurde 2005 begonnen, die Fertigstellung war für 2009 geplant. Bezugsfertig war das Gebäude zwölf Jahre später – im Juli 2021. Damit übertrifft das Hochhaus Deutschlands peinlichste Baustelle, den Hauptstadtflughafen BER, der 2020 mit neun Jahren Verspätung eröffnete. Bis heute ist das Intempo ein Sinnbild für Spekulation. Doch der Blick von der Freiluftterrasse im 47. Stock auf die mehr als 300 Wolkenkratzer ist grandios.