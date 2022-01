Tourismus in Krisenländern : Reisen dorthin, wo es wehtut

Die Fotos, die Shane Horans Website schmücken, sagen eigentlich alles. Eines zeigt die Zitadelle von Aleppo. Das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert thront über der vom Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenen Altstadt. Über dem mächtigen Portal hängt die syrische Fahne, daneben ein Porträt von Diktator Baschar al-Assad. „Syrien hat eine unglaubliche Geschichte“, sagt Horan. „Jetzt, wo weite Teile des Landes sicher sind, wollen wir den Menschen seine Schönheit und die Herzlichkeit der Bewohner zeigen.“

Horan, 36 Jahre, weit gereist, hat im Berliner Stadtteil Mitte einen Co-Working-Space angemietet, wie es auf Neudeutsch heißt. Der gebürtige Ire veranstaltet Pauschalreisen. Doch nicht im herkömmlichen Sinn. Mit seinem Unternehmen Rocky Road Travel bietet er Reisen in einige „der am wenigsten besuchten und missverstandensten Länder der Welt“ an. „Der Reiz besteht darin, die eigene Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren“, sagt Horan. „Und das an Orten, die noch nicht vom Massentourismus heimgesucht wurden.“