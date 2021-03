In Prenzlauerberg und Mitte, jenen Berliner Bezirken, in denen die Dauerjugend schon zu normalen Zeiten in den Kneipen Rundlauf spielt, ist es seit einem Jahr schwer geworden, überhaupt eine freie Tischtennisplatten zu finden. Die Platten in den Parks und auf den Spielplätzen und selbst die in den Nischen zwischen den Häusern, die früher als sicherer Geheimtipp galten, sind fast immer belegt. Und nun, so hört man, weichen immer mehr in den Wedding aus. Seit sich herumgesprochen hat, dass die Tischtennis-Begeisterung in der türkischen und arabischen Welt auch im Lockdown nicht sehr ausgeprägt ist, floriert der Ping-Pong-Tourismus zu den Platten zwischen Shisha-Bar und Köfte-Imbiss.

Nun wird es aber auch an den „secret spots“ im Wedding langsam voll, und die Suche nach freien Platten weitet sich aus. Sie verlagert sich Richtung „lost places“, um in der Sprache der Mittebewohner zu bleiben, zum Beispiel in die Weiten der Wälder Brandenburgs, im Norden der Hauptstadt. Wer Pankow, Französisch Buchholz und die Stadtgrenze hinter sich lässt, durch die Ortschaften Schönerlinde und Basdorf und am Liepnitzsee vorbeifährt, der kommt nach etwa einer Stunde an den Bogensee. Im Wald oberhalb des kleinen Sees steht noch immer das Landhaus von Joseph Goebbels. „Vorübergehend geschlossen“ ist auf Google Maps zu lesen. Das Haus, das damals die UFA mitfinanziert hatte und in dem der Reichspropagandaminister Künstler und Schauspieler wie Zarah Leander, Emil Jannings und Heinz Rühmann empfangen hatte, rottet langsam vor sich hin.