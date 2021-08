Im Siebengebirge : Tief innen brennt das Feuer

Dies ist die Geschichte einer Liebesbeziehung, einer grenzenlosen Zuneigung, deren Dimension seltsamerweise über Jahrzehnte verborgen blieb und erst an die Oberfläche vordrang, als nach monatelangem, erzwungenem Daheimbleiben die Frage aufkam, welcher Ort jetzt noch zu beschreiben war, da all die lange vergangenen Reisen zu mehr oder weniger entlegenen Winkeln dieses Planeten publizistisch abgearbeitet waren? Die Antwort kam gänzlich unvermittelt und löste eine überwältigende Welle von Erinnerungen an einen Ort aus, der seit der Kindheit stets Rettung bot, wenn sich die Sehnsucht nach bewegter Landschaft, nach einem Hauch von Abenteuer, nach etwas ungebändigter Natur und Wildnis Bahn brach. Nach all dem also, was rund um verschiedene Lebensorte in der zweidimensionalen und durchorganisierten Siedlungs- und Agrarlandschaft zwischen Bonn und Köln nie zu finden war.

Als dieser Ort, das Siebengebirge, nun vor dem inneren Auge erschien, startete ein Film, der im Zeitraffer an den dort erlebten Momenten eines ganzen Lebens vorbeirauschte. Sie alle hatten eines gemein: Sie waren wunderschön – oder zumindest intensiv. Die erste Szene: ein schneereicher Winter zu Beginn der siebziger Jahre, eine wie in einem natürlichen Eiskanal in einer Rinne verlaufende Rodelbahn, steil am Start, dann eine Biegung nach rechts, die der Schlitten in einer Steilkurve am Rand der Böschung nimmt, bevor er im großen Finale mit Karacho auf einen flachen Absatz hinausschießt.