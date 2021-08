D ie Kirchenglocken läuten den Stabwechsel ein. „18 Uhr“, sagt Horst Brettel, als die ersten Schläge der Turmuhr ertönen, und drückt dem Schlafgast einen Schlüsselbund in die Hand. „Ab jetzt gehört die Kirche Ihnen.“ Und dann steht man da, in diesem Kirchenschiff, ganz allein. Zuvor hat der Gemeindekirchenratsvorsitzende bei einem Rundgang durch den schlichten Bau die wesentlichen Regeln erklärt. Rechts in der Ecke trennt ein blauer bodentiefer Vorhang das Schlafgemach vom Kirchenraum ab; wer ihn zur Seite zieht, blickt vom Bett aus direkt auf den Altar und die bunten Betonglasfenster darüber, in denen sich noch lang das Tageslicht spiegeln soll. Dusche und Toilette liegen links neben dem Haupteingang, nagelneu eingebaut. Nachts die Tür von innen verschließen, das Licht in den Gängen funktioniert per Bewegungsmelder, im Pfarrhaus gibt es WLAN. Die Schritte hallen auf dem Steinfußboden, ein Klack-Klack der Fahrradschuhe, vorbei an den hinteren Bankreihen, vorbei an dem Regal mit Gebetsbüchern.

Bevor es anfängt, sich komisch anzufühlen, holt einen der Straßenverkehr von draußen zurück in die Banalität des Sonntagabends. In Neustadt am Rennsteig treffen sich Hauptverbindungswege über den Thüringer Wald, während der Woche durchfahren Arbeitspendler den Ort, am Wochenende Ausflügler. Der Rennsteig-Wanderweg führt direkt hindurch und genau an der Michaeliskirche vorbei. Seit 2018 bietet die Kirchengemeinde Reisenden als „Her(r)bergskirche“ ein Dach über dem Kopf an.