Should I stay or should I go

Neue Hotels an der Themse : Should I stay or should I go

In London hat ein „The Standard“ eröffnet. Das erste außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Nachricht ist gerade das Thema der Stunde auf Galerieeröffnungen, Modepartys und allen sonstigen Veranstaltungen, auf denen man irgendetwas reden muss. Neidvolle Blicke erntet, wer schon von einem Besuch in dem retrofuturistischen Hotelgebäude gegenüber des Londoner Hauptbahnhofs Kings Cross berichten kann. Ursprünglich ein auffallend hässliches Bürogebäude mit einer gewölbten Fensterfassade, die ein bisschen an das Berliner ICC erinnert, steht der Komplex nach dem Umbau jetzt innen wie außen unter der Überschrift „Vergangene Zukunft“.

Schon von weitem fällt einem der rundlich-rote Aufzug ins Auge, der an der Vorderseite des Hauses entlang direkt in den obersten, neu hinzugefügten Stock rast. Hier befindet sich ein ständig ausgebuchtes Sternerestaurant, von dessen Raucherbalkon auf dem Dach man einen fulminanten Panoramablick über die ganze Stadt hat – wer nicht raucht, ist hier ausnahmsweise einmal im Nachteil. Wer den Weg durch den Haupteingang ins Hotel wählt, wird empfangen von greller Partybeleuchtung und einem bunten Glitzerteppich an der Wand. Rechts lodert ein Kaminfeuer, davor stehen Ledersessel aus den Siebzigern, auf den Tischen liegen internationale Magazine aus. An die Lobby schließt sich ein großer Aufenthaltsraum mit sorgfältig sortierten Bücherregalen, einem Radiostudio und gemütlichen Sitzmöbeln an. Aus den Lautsprechern klingt – ein klein wenig zu laut um „aus dem Hintergrund“ zu kommen – funky music, zu der der Concierge schüchtern tanzt.