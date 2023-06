Wie ein schlankes Raumschiff dockt der Pool am neunten Stockwerk des Hotels an. Dort schwebt er, ein elliptisches Aluminiumbecken, über einem Garten, dessen sattes Grün von dort oben nicht zu sehen ist, selbst wenn man sich über den Rand lehnt. Zu sehen sind andere Hochhäuser, auf deren Terrassen der Smog des diesigen Nachmittags hängt.

Das ist Pathum Wan, das Viertel Bangkoks, in dem Geschäfte gemacht werden, in dem die Botschaften sitzen und folglich die exklusivsten Hotels und Einkaufshäuser abseits des Chao-Phraya-Ufers zu finden sind.

Dösend, Reih an Reih, ahmt man Vertrautheit nach

Dieser Pool hier oben ist nicht zum Schwimmen gedacht, zu niedrig steht das Wasser im Becken, zwei Säulen verhindern, gerade Bahnen ziehen zu können. Er ist zum Verweilen gedacht, während man auf Massagetermine im Spa, das den gesamten Stock einnimmt, wartet.

Drei junge Männer dümpeln am Beckenrand und lachen leise, zwei Kinder in Neoprenanzügen werden von ih­rem Vater sanft durchs Salzwasser gezogen. Eine ältere Frau, die einzige andere Europäerin, hält die Augen im sprudelnden Jacuzzi fest geschlossen. Die Sonne bricht immer wieder durch die Wolken, doch jeder hier weiß: Nachher wird sich der Himmel, wie jeden Tag, stundenlang über die Stadt ergießen. Der Pool braucht keine Fenster, zehn weitere Stockwerke überdachen ihn.

Auf einem festen Frotteetuch liegt man da, weit weg von zu Hause, am Wasser mit Fremden, badend, dösend, Reih an Reih, und ahmt Vertrautheit nach. Es dauert nur wenige Buchseiten und man ist weggenickt, in einen leichten Schlaf, der sich wie eine Stunde an­fühlt, wenn man wenige Minuten später wieder aufwacht. Kein Handy, keine Uhr. Der junge Unbekannte auf der Liege nebenan weiß: Es ist Viertel nach drei.

Sein Geschäftshandy hat er stets bei sich. Schon seit vier Jahren war er nicht mehr zu Hause, sagt er. Er hat lange schwarze Locken, einen olivfarbenen Teint und kommt aus San Francisco. Für seine Investmentfirma war er nach Hongkong gegangen, erzählt er weiter, doch wegen der Pandemie musste er China verlassen. Jetzt lebt er in Bangkok, nicht weit vom Hotel. Er erzählt viele Anekdoten von seinen vielen Reisen, von den Menschen, die er in Zügen und Flugzeugen und auf Autofahrten kennengelernt hat. Wegbegleiter für Stunden.

Er komme öfters hier an den Pool im neunten Stock. Das machen einige Bangkoker oder Farangs, Westler, wie er. Fürs Spa und Fitness, sagt er sich, schüttelt den Kopf und lacht. Nein, ei­gentlich liege er nur am Pool und gehe dann essen. Unten am Garten gibt es ein Pizza-Restaurant, da gehe er am liebsten hin. Pizza in Bangkok ist aber für Reisende verboten, die gibt es schließlich überall. Er kennt die besten Restaurants und Jazzbars, viele, die er empfehlen könne, viele, die er teilen möchte.

Die Wolken ziehen unmerklich zu, es bleibt warm. Die Frau aus dem Jacuzzi hat sich einen Bademantel umgelegt und nickt höflich, während sie vorbeischlappt. Zwei Thailänderinnen fotografieren sich an der Pooltreppe in mintfarbenen Badeanzügen, die wie Tutus geschnitten sind. Sie bleiben trocken, denn ihr Haar ist zu schön. Ob er noch mal die Uhrzeit wisse. „Right, time to go?“ Zwei Termine stehen aus, hier oben im Neunten, eine Vichymassage, eine Thaimassage. Das ungelesene Buch unterm Arm, gleitet die Schiebetür zum Spa schnell auf.

Das Handy leuchtet tags darauf auf. Es ist kurz nach drei. „At the pool … if you want to say hi.“ Er wird bleiben, was er ist: Fremder in Bangkok, Poolbegleiter für eine halbe Stunde.