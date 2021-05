Weinbau im Tessin : Das beste Gewächs kommt aus der Garage

Hier stehen sie tatsächlich, die sprichwörtlichen Villen im Tessin: auf den Steilhängen von Vico Morcote am Ufer des Luganersees, rund um einen romantischen Ortskern, umgeben von Palmen, Feigenbäumen, Sonnenblumen und Hortensien, mit sagenhaftem Ausblick auf See und Gebirge. Dass in dieser sündhaft teuren Grundstückslage noch jemand an seinem Weinberg festgehalten hat, ist beinahe nicht zu glauben, aber wahr. „Mein Großvater hatte das Landgut vor dem Krieg erworben“, sagt Gaby Gianini, die jetzige Besitzerin, „und auch in den Zeiten des Grundstücksbooms der fünfziger und sechziger Jahre ließ er sich nicht verleiten, seinen Besitz für den Bau weiterer Millionärsvillen teuer zu verkaufen.“ Gut gemacht, möchte man dazu sagen, denn schöner kann ein Weinberg kaum liegen: hoch über dem See, in einem natürlichen Amphitheater rund um die malerische Ruine des mittelalterlichen Castello di Morcote, die von einem wunderbaren Park mit vierhundert Jahre alten Eichen überwachsen ist. Inzwischen wäre ein Verkauf unmöglich, denn die Rebflächen gelten als landwirtschaftliches Schutzgebiet. Und Gaby Gianini nutzt sie, um hier einige der besten Merlots der Schweiz zu erzeugen.

Im Tessin, so heißt es manchmal, laufe der Merlot als sortenreiner Wein zur Hochform auf, dort habe er seine eigentliche Heimat gefunden. Mehr als achtzig Prozent der Rebfläche sind damit bepflanzt. Diese Dominanz ist das Resultat einer ökologischen Katastrophe: Als Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Reblaus sämtliche Weinstöcke vernichtet hatte, suchte man nach einem Neuanfang und entschied sich für die Merlot-Rebe als Ersatz für die heimischen Sorten Bondola und Bondoletta. In den Bergen des Malcantone, westlich von Lugano, legte der Arzt und Philanthrop Giovanni Rossi zu Beginn des neuen Jahrhunderts den ersten experimentellen Rebberg an. Die Lage Vallombrosa im Dorf Castelrotto ist noch immer in Betrieb und gehört heute zur Kellerei Tamborini. Diese Entscheidung erwies sich offenbar als richtig, denn der Merlot setzte sich im gesamten Kanton als führende, oftmals einzige Rebsorte durch. Allerdings wurde der Wein damals hauptsächlich für den Eigenbedarf in den Dörfern und nur in kleinen Mengen für den Verkauf hergestellt. Von der Qualität möchte man nicht sprechen.

Der Preis der Landflucht

Als nach dem Zweiten Weltkrieg eine extreme Landflucht einsetzte, wurden die Weinstöcke vor allem an den zahlreichen Steilhängen sich selbst überlassen. Die Berge verbuschten, später wuchs dichter Wald, in dem noch heute die Spuren der Weinbergsterrassen zu sehen sind. Von einst fünfzigtausend Hektar blieben nur zehntausend übrig, meist auf kleinen, verstreuten Flächen. So ist der Besitz vieler Winzer von vier, fünf Hektar auf sieben oder acht weit auseinanderliegende Parzellen verteilt. Aber gerade diese Vielfalt der Lagen hat ihnen ermöglicht, die Qualität ihrer Merlots zu steigern, und in der Schweiz konnten sie sich damit einen hervorragenden Ruf verschaffen.

Wir jedoch waren vor unserer Weinreise ins Tessin Merlot-Skeptiker. Sortenreine chilenische, kalifornische oder australische Merlots mögen als Einsteigerweine populär sein, weil sie sich wegen geringer Tannine schon nach kurzer Lagerung als trinkreif erweisen. Doch sonst zeigt sich die Traube von ihrer besten Seite, wenn sie gemeinsam mit Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc oder anderen roten Sorten auftritt. Bei den legendären Cuvées aus Bordeaux trägt sie entscheidend zur Harmonie der Assemblage bei; zusammen mit Sangiovese ergibt sie auch in Italien hervorragende Weine. Den Tessiner Merlot dagegen erwähnt unser Weinlexikon als „Rotwein ohne große Auszeichnung und Tiefe, aber mit viel Blume und Fruchtigkeit“. Kann er also wirklich überzeugen?