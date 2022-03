Teneriffas neuer Tourismus : Das Ende der Vergänglichkeit

Teneriffa hat seit den siebziger Jahren kaum eine Sünde des Massentourismus ausgelassen und sich an seinen Küsten in einen flächendeckenden Freizeitballungsraum verwandelt. Doch allmählich besinnt sich die Kanareninsel ihrer wahren Schätze.

Am 15. Februar 1731 endete das irdische Dasein der Sor María de Jesús, genannt „La Siervita“, Schutzpatronin der Schwächsten, Verhüterin des Feuers, Ermöglicherin des Unmöglichen, doch der Tod mit seiner zerstörerischen Kraft konnte keine Macht über sie gewinnen. Drei Tage lang war sie in himmlischer Ekstase gewesen, vierundzwanzig Stunden nach ihrem letzten Atemzug rann noch immer Blut durch ihre Adern, und als sich schließlich die Male des gekreuzigten Christus an ihrem Leib zeigten, beerdigte man die fromme Frau im Konvent der heiligen Catalina von Siena in San Cristóbal de La Laguna, der ersten Hauptstadt Teneriffas. Drei Jahre später aber sollte sie leibhaftig von den Toten auferstehen. Sie eilte dem kanarischen Korsaren Amaro Pargo zur Hilfe und bewahrte ihn mit ihrer Erscheinung in letzter Sekunde vor dem tödlichen Dolchstoß eines türkischen Piraten. Aus Dankbarkeit und Gottesfurcht spendete der Korsar Sor María einen prachtvollen Sarg, und als man den alten öffnete, sah man das Wunder: Vollkommen unversehrt und unverwest war die Ordensschwester, die noch immer nach Jasmin duftete, so wie am Tag ihres Todes.

Am 15. Februar 2022 windet sich vor unseren Augen die Schlange der Gläubigen einmal rund um den Konvent der Heiligen Catalina, eine stumme Menschenmenge voller letzter Hoffnung. Sie alle wollen zur „Siervita“, deren Sarg Jahr für Jahr an ihrem Todestag geöffnet wird, damit die Menschen das Wunder mit eigenen Augen erblicken können. Auch zweihunderteinundneunzig Jahre nach ihrem Tod soll die Mystikerin noch immer das Antlitz eines Menschen tragen, und noch immer erfüllt sie mit der Geduld eines Engels die Wünsche, die ihr die Gläubigen auf Zetteln vor ihren Sarg werfen. Tausendzweihunderteinundfünfzig Mal sind sie bisher in Erfüllung gegangen. Todkranke entkamen dem Tod, Blinde sahen das Licht, Unglück wandelte sich in Glück, und ganz bestimmt wird Sor María de Jesús auch in diesem Jahr wieder ganze Arbeit leisten.